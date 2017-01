Djevojčici (12) malo prije ponoći na Silvestrovo pala petarda na glavu

Liječnička pomoć joj je pružena u zadarskoj bolnici, a osim lakših tjelesnih ozlijeda na tjemenu, djevojčica je pretrpjela i strah zbog nemilog događaja

Iako su u nekim dijelovima grada već od poslijepodnevnih sati zadnjeg dana 2016. godine odjekivale detonacije svih svih vrsta petardi i raznih drugih pirotehničkih sredstava, po broju policijskih i vatrogasnih intervencija novogodišnja noć na zadarskom području može se ocijeniti relativno mirnom. Ipak, nije moglo proći bez žrtava pirotehnike.

Kako doznajemo u Operativno-komunikacijskom centru PU zadarske, djevojčici (12) je oko ponoći pala petarda na glavu, u dvorištu u Ulici bana Josipa Jelačića, uslijed čega je zadobila lakše tjelesne ozljede na tjemenu. Liječnička pomoć joj je pružena u zadarskoj bolnici, a djevojčica je pretrpjela i strah zbog nemilog događaja.

Šake u Ninu

- U tom slučaju radilo se o nepropisnom korištenju pirotehničkih sredstava uslijed čega je ozlijeđeno jedno dijete. To je za sada jedina zabilježena ozljeda tijekom novogodišnje noći od pirotehnike. Evidentiran je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u Ninu. Tamo su se verbalno sukobili gosti u jednom ugostiteljskom objektu pred samo zatvaranje, rekli su nam jučer u OKC-u PU zadarske gdje su u subotu navečer, oko 22.20 zaprimili i dojavu o teškoj prometnoj nesreći na Putu Nina. Tamo je 25-godišnji vozač osobnog automobila naletio na 72-pješaka i oborio ga na kolnik. Muškarac je s teškim i po život opasnim ozljedama prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je u nedjelju podvrgnut operativnom zahvatu. Policijskim očevidom utvrđeno je da je 72-godišnjak prometnicu prelazio na mjestu gdje nije bilo obilježenog pješačkog prijelaza. Mladi vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Gorjeli piljevina i smeće

Policija i vatrogasci u posljednja 24 sata zabilježili su deset požara na zadarskom području. U Benkovcu su evidentirana tri manja požara na otvorenom, od kojih jedan ispred hotela Aseria u centru grada, a zapaljen je i jedan kontejner. Ostali požari tijekom novogodišnje noći planuli su na području Zadra. Kod zadarske bolnice planula je jedna palma, na Vidikovcu je zapaljena hrpa piljevine, a u Ulici Mate Karamana gorjela je kanta sa kućnim otpadom. U Ulici Ive Mašine gorjela je trava, no požar su ugasili stanari do dolaska vatrogasaca. Vatrogasci su pozvani i radi dima na brodici vezanoj u zadarskoj Marini, no po svemu sudeći bila je riječ o lažnoj dojavi.

Daleko više posla od vatrogasaca i policije imalo je medicinsko osoblje u Hitnoj medicinskoj pomoći i Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, no jučer nismo uspjeli doznati koliko je bilo onih intervencija koje se povezuju uz novogodišnje slavlje, odnosno konzumaciju hrane i alkoholnih pića te rukovanje pirotehničkim sredstvima.