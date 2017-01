Kako protiv momčadi koja pobjeđuje CSKA, Real i Barcelonu?

Sigurno nismo došli u Beograd s bijelom zastavom - rekao je trener Zadra Neven Plantak, prije nego što će njegova momčad igrati s Crvenom zvezdom.

- Ovakve utakmice nije sramota izgubiti. I ne trebamo govoriti tko je uopće favorit. Ali iz ovakvih utakmica možemo izaći pametniji, možemo iz njih nešto naučiti i u svakom slučaju možemo dati sve od sebe.

Prvog protivnika Zadra u novoj godini (ponedjeljak, 2. siječnja u 19 sati) ne treba previše predstavljati. Vodi ih iskusni Dejan Radonjić, a poznat je po agresivnoj obrani koju igraju svih pet igrača na parketu, čitavih 40 minuta. Stefan Jović je zadužen za razigravanje, Marko Simonović i Charles Jenkins za torpediranje protivnika s vanjskih pozicija. Vrlo je neugodan u reketu bivši NBA igrač Ognjen Kuzmić, koji pomoć ima Milku Bjelici i Luki Mitroviću. No, imena poput Dangubića, Lazića i Gudurića svakako su poznata u regiji, ali i šire. Jedina su regionalna momčad koja igra Europsku ligu i konkurenciji 16 najboljih (u velikom broju i najbogatijih) europskih klubova, koja ne samo da nije „kanta za napucavanje", već nakon 15 kola drži poziciju u TOP 8, koja vodi u doigravanje. Koliko su kvalitetni, dovoljno govori činjenica da su u posljednjem dvoboju Eurolige svladali i prvaka Europe CSKA, nanijeviši Rusima tek treći poraz u sezoni.

- Prije toga su dobili Real i Barcelonu - dodao je Plantak, koji ponovo na put ide u oslabljenom sastavu.

- Jakov Vladović koji je zadobio rupturu stražnje lože i još nekoliko dana neće biti u pogonu naravno da nije s nama. Isto vrijedi i s Markom Juricom, dok mi je pola momčadi pod gripom i vidjet ćemo tko će biti spreman za utakmicu.

Realno, ova utakmica je dvoboj protiv najjačeg protivnika u ABA ligi i to na njihovom terenu. No, ovakva utakmica je isto tako i najlakša za igrati, jer ako se nekada nema što izgubiti, onda je to danas. Trebali bi se košarkaši Zadra držati recepta kojim su iznenadili Budućnost. Ali ipak valja biti realan, Crvene zvezda je mnogo jača od svih pa tako i od Budućnosti, a osim toga na Višnjiku je lakše igrati nego u Beogradu.

- Mi jednostavno moramo napraviti sve da odigramo najbolje što možemo. Igramo protiv najjače momčadi u ovoj ligi i na taj način se trebamo i postaviti.

Na žalost nakon odlične partije protiv Budućnosti, uslijedio je hladan tuš i poraz u Sinju kod slabašnog Alkara, momčadi koja možda radi svojih financijskih problema, više niti neće igrati A-1 ligu. Iako ritam utakmica zaista nije lagan, a roster Zadra je prorijeđen, Plantak nije imao namjeru tražiti izliku.

- Mi smo izgubili dobivenu utakmicu protiv momčadi od koje smo jači i od koje nismo smjeli izgubiti.