Malena Dora Surać požurila i stigla prva u novoj godini

Sljedećeg dana sam u 11.10 sati ušla sam u boks i eto..., malo me namučila, ali kad sam je ugledala, sve sam zaboravila. Obuzeli su me neizmjerna sreća i radost, priča mama Vanja

Foto: Marin GOSPIĆ

Djevojčica Dora Surać rođena 1. siječnja u 14.28 sati, prva je beba rođena u zadarskom rodilištu u 2017. godini. Iako je na svijet trebala doći tek za 16 dana, Dora je odlučila mami Vanji i ocu Marinu prirediti jedinstven i nezaboravan doček Nove godine, a ujedno i najbolji mogući dar.

- Bili smo u našoj kući i spremali smo se za miran doček uz televizijski program, a onda mi je oko 22.30 sata pukao vodenjak. Kako živimo u Murvici, trebalo nam je nešto više od pola sata do Opće bolnice Zadar, u koju smo stigli u 23.10. Novu godinu smo s veselom i ludom ekipom dočekali na bolničkom hodniku, a onda su me smjestili u predrađaonicu do jutra. Sljedećeg dana sam u 11.10 sati ušla sam u boks i eto..., malo me namučila, ali kad sam je ugledala, sve sam zaboravila. Obuzeli su me neizmjerna sreća i radost, priča mama Vanja.

Ovoj 31-godišnjoj diplomiranoj ekonomistici i njezinu 32-godišnjem suprugu, inženjeru pomorstva, Dora je prvo dijete. Djevojčica je teška 3,240 grama i duga 52 centimetra, a mama kaže kako se nakon poroda osjeća super te da zahvaljuje osoblju koje ju je porađalo na strpljenju i svemu ostalome.

- Bila sam malo 'luda' i prestrašena, ali su dr. Tina Jurišić-Žic, izuzetno ljubazna i stručna mlada ginekologinja, i babice Rada i Ivana sve izvrsno obavile. Neizmjerno sam im zahvalna, govori mama Vanja dodajući kako se nada da će ona i njezina Dora za tri, četiri dana stići kući, u Murvicu.

Na pitanje hoće li uskoro Dora u neko skoro vrijeme dobiti bracu ili seku, mama Vanja samo se nasmijala te rekla: «vidjet ćemo«.