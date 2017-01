Uživanje u zimskoj idili dok te brije lički povjetarac

Svega četrdesetak minuta od Zadra - zimska idila. Sezona sanjkanja u Lovincu već je u punom jeku. Vikend prije Božića vremenski uvjeti poručili su kako je vrijeme za paljenje snježnih topova i uređenje nanosa. Temperature ispod nule, manja vlaga i zabava je mogla početi. A ove godine, tamo je još više sadržaja nego lani. Uz sanjke, vučnicu, otvoreno ognjište i tople napitke svih vrsta, adrenalinske ljubitelje čeka „zipline" dužine tristotinjak metara. Dovoljno za ptičju perspektivu sanjkališta brzinskim pregledom, dok te brije lički povjetarac.

Dvanaest hibridnih bicikala

Posjetitelji pristižu od posvuda. Iz Zadra, Šibenika, Splita... Bilo je tu i dubrovačkih registracija.

- S one strane Velebita svi dolaze u Lovinac, doznajemo od Siniše Radulovića iz agencije Lito, „krivca" što Lovinac i izletište Cvituša od ove godine imaju i još jednu ponudu, 12 hibridnih bicikala koji ljepote Like i Velebita otvaraju i onim ne baš tako vičnim pedalanju i planinarenju.

- Princip je jednostavan, kada je uzbrdica, motor na biciklu te pogura, kao vjetar u leđa. Kad je ravno, voziš koliko ti je drago, pojašnjava Radulović. Za one u formi, osigurano je i desetak MTB-a, odnosno planinskih bicikala. Naime, Lovinac i njegova okolica obiluju biciklističkim stazama. Oko 250 kilometara označenih staza korisnicima pružaju pravi pejzažni užitak, od velebitskih obronaka pa do ličkih polja. Prelaze i do morske strane, a tu je i onaj neistraženi biciklistički raj, namijenjen iskusnijim namjernicima.

- Za korisnike hibridnih bicikala, na području označenih staza postavljene su tri solarne punionice, pojašnjava Radulović, dodajući kako je sve to napravljeno u posljednjih godinu i pol dana.

-Izletište Cvituša je prije točno godinu dana bilo obična prazna livada. Ovu sezonu dočekali smo s veseljem, jer je veliki dio početnih problema riješen, pa se danas u Lovincu uistinu može uživati u zimskim radostima. Top je aktivan, staza je oblikovana, topli napitci na raspolaganju.

- Sve ovo, inicijativa je male grupe ljudi koji žele nešto promijeniti, pojašnjava načelnik Lovinca Hrvoje Račić, odgovarajući na naš upit otkud turizam u Lovincu.

Ulaganje u turizam

- Kod nas turizam nije postojao. Do nedavno. No, sada, čak i vjerujemo da jednog dana možemo postati turistička destinacija. Mala smo općina koja ulaže puno truda u sve ovo, jer u turizmu i poljoprivredi vidimo svoju budućnost, kazuje Račić.

A ove aktivnosti izazivaju dobre reakcije i kod lokalnog stanovništva koje i samo sagledava mogućnost i iskoristivost turističkog potencijala svoga kraja, bilo u vidu najma ili nekih drugih aktivnosti.

- Do nedavno ovdje se smatralo kako se turizam događa samo s one strane Velebita. Sada, znamo da je moguć i ovdje. Štoviše, i da je poželjan, pogotovo kad vidimo pozitivne reakcije naših gostiju, to nam je jako velik vjetar u leđa, kazuje načelnik Račić.

Ipak, svaki njihov novi korak, puno puta se izmjeri prije nego se napravi. Jer, krivi koraci koštaju, dodaje Račić.

- Projekt hibridnog bicikla je kao stvoren za uživanje u našoj prirodi, pri čemu je namijenjen uistinu svima. I toga smo svjesni, jer omogućava i onima koji nisu u jakoj fizičkoj spremi da se, recimo, popnu na Velebit. S ovakvim hibridnim biciklima to je vrlo jednostavno. A opet, rekreacija je i dalje prisutna, jer pedalati se mora, pojašnjava Račić, svjestan da se ponudom bicikala, „ziplineom", turistička sezona širi i izvan one snježno-zimske. Jer, Lovinac i Lika imaju itekako puno toga ponuditi.

Novozelanđani poželjeli kupiti imanje

Osjećaju to i strani turisti, kaže Račić, koji im pristižu iz svih kutaka svijeta. Od Japana pa do Novog Zelanda. Gosti iz Novog Zelanda su tako nakon dva dana u Lici htjeli odmah kupiti i imanje, jer kako su rekli, nigdje se do sad s takvom gostoljubivošću nisu susreli.

Zbog svega toga, smještajni kapaciteti Lovinca i njegove okolice ispunjeni su veći dio godine. Tu je hostel Sveti Rok s pedeset ležajeva. U sljedećoj godini u planu je proširenje na još pedeset ležajeva, a tu je i pedeset malih iznajmljivača s osamdeset ležajeva.

Radi se i u samom mjestu. U funkciju je od nedavno stavljen i stari lovinački mlin, star 150 godina, i to nakon što 53 godine nije radio, pa tako posjetitelji u njemu mogu samljeti i vlastito brašno.

Za sezonu sanjkanja nadaju se kako će potrajati do kraja veljače. No i nakon toga, radne akcije ne staju. Ide 'zipline', ide ugostiteljstvo, smišljaju se novi sadržaji. Lovinac se budi u punom smislu riječi.