Nakon apela stiglo 500 molbi, Pavinu se javljaju kuhari iz cijelog svijeta

Foto: Vedran SITNICA

Otkako je u javnosti osvanula informacija kako poznati zadarski ugostitelj Erik Pavin ne može pronaći profesionalnog kuhara, iako bi mu ponudio plaću veću od predsjedničke, na adresu njegovog restorana pristiglo je 500-tinjak molbi. Naime, Pavin ističe kako oni rade s hotelom i restoranom cijelu godinu te da mu sezonska radna snaga nije potrebna jer bi on manjak radnika uzeo već danas, a danas je mjesec siječanj. Što to znači? To znači da su sve to stalni radnici.

- Ljudi još zovu, pitaju, dolaze ovdje na razgovor što mi je jako drago i što znači da ima ljudi koji bi voljeli i htjeli raditi. Zovu iz Austrije, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Srbije, Bosne i Hercegovine, čak i iz Čilea. Uvijek sam govorio, ali me možda većina ljudi nije razumjela, što sam htio, što mi je cilj. Cilj moj i moje obitelji je da svi radnici imaju puno veću plaću, ne samo kod nas, da ne rade dnevno više nego je to zakonom propisano, da imaju slobodan dan tjedno, godišnji odmor i naravno redovitu isplatu plaće, ali naravno da imaju i znanje za posao koji obavljaju, tvrdi Pavin.

U Hrvatskoj moramo stvoriti, mišljenja je ovaj zadarski ugostitelj, kvalitetnije osoblje, iako ima vrhunskih radnika, da svima bude bolje i njima i vlasnicima i gostima i državi jer ćemo tada biti prepoznatljivi u svijetu i naravno još traženija destinacija.

- Moram napomenuti kako se svi radnici trude, ali znanje svih nije onakvo kakvo bi trebalo biti pa se moraju uvijek usavršavati, to moramo odraditi svi zajedno jer ni ja ne znam baš sve pa to vrijedi i za mene, dodaje Pavin.