NK Zadar u zaštiti svojih prava spreman je "ići i do Strasbourga"

Foto: Zvonko KUCELIN

Presuda Trgovačkoga suda u Zadru (sutkinja Ana Markač) donesena 27. siječnja 2017. i prema kojoj NK Zadar kao tuženik treba "u posjed, slobodnu od osoba i stvari" u roku od 15 dana predati tužitelju, Adriatica.netu izazvala je u zadarskoj javnosti dosta zanimanja. U NK Zadar i ponešto zebnje jer nikomu nije baš jednostavno kad se počne samo i govoriti o deložaciji. Odvjetničko društvo iz Zadra Korljan i partneri zastupa NK Zadar i Andrej Korljan pokazuje dva podeblja spisa koji se odnose na "predmetnu nekretninu" koju u razgovornom jeziku možemo zvati klupska zgrada.

- Dva su spisa jer se jedan postupak vodio na Općinskom sudu u Zadru, a drugi na Trgovačkom sudu u Zadru - kaže Andrej Korljan.

Između ostaloga, u obrazloženju presude Trgovačkoga suda navodi se kako je Adriatica.net tužio NK Zadar "radi iseljenja i ispražnjenja poslovnoga prostora navodeći da je on vlasnik nekretnine (...) u naravi novoizgrađena zgrada sa zemljištem, površine 709 metara četvornih, upisano u zk. ul. br. 9487, k. o. Zadar." Adriatica.net tvrdi da je NK Zadar protupravno u posjedu predmetne nekretnine zbog čega je tužitelju povrijeđeno njegovo pravo vlasništva.

"Nezakonit upis"

Ne tako davno na Općinskom sudu u Zadru, godine 2008., Croatia osiguranje podnijelo je tužbu protiv NK Zadar tvrdeći da je vlasnik spomenute nekretnine. Slijedom uvida u "papire" utvrđeno je da je još 1979. godine došlo do promjena u označivanju parcela, a tadašnja Skupština Općine Zadar izdala je rješenje prema kojemu se nekretnina predaje na korištenje NK Zadar radi izgradnje klupske zgrade i pomoćnoga igrališta. To rješenje je temelj ostvarivanja statusa korisnika subjekta NK Zadar. Dvije godine potom SO Zadar objekt je uvrstila u skupinu sportskih objekata od osobitog značenja za razvoj fizičke kulture i bile su oblikovane dvije parcele. Godine 1990. u završnoj fazi egzistiranja Skupštine Općine Zadar prije oblikovanja Grada Zadra, mijenja se rješenje SO Zadar iz 1979. tako da se od prvotne parcele oblikuju dvije nove. Rješenje je potpisao Joso Škara, a njime se nekretnine predaju na korištenje sljedniku NK Zadar, subjektu UTP Zadarkomerc. Pravni zastupnik NK Zadar ističe da je odlukom iz 1990. pravni sljednik NK Zadar poduzeće.

Dakle, godina 1990. veoma je zanimljiva sa šireg aspekta priče. Poslije uvođenja Zakona o trgovačkim društvima UTP Zadarkomerc preoblikovano je u Zadarkomerc d.o.o., a odvjetnik Korljan pri zastupanju NK Zadar na Trgovačkom sudu iznio je da je Zadarkomerc d.o.o. uspio upisati svoje pravo korištenja na predmetnoj nekretnini te ga "naknadno prevesti u pravo vlasništva u zemljišnim knjigama" za što dodaje da je "nezakoniti upis na temelju nezakonitog rješenja". Stvari se potom, naime poslije 1990., zapetljavaju još više jer je Zadarkomerc d.o.o. podiglo kredit kod Croatija osiguranja te na ime plaćanja kredita, u korist CO založio predmetnu nekretninu. Slijedom stvari, CO je "aktivirao mehanizme osiguranja plaćanja i tako postao vlasnikom nekretnine, te ishodio upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama." Kako se navodi, odvjetnik Korljan je pred Trgovačkim sudom u Zadru istaknuo da u ovom slučaju CO "nije postupao u dobroj vjeri, bez obzira na to što je Zadarkomerc d.o.o. formalno bio upisan kao vlasnik predmentne nekretnine, jer je tužitelj morao znati da Zadarkomerc s obzirom na zakonske odredbe ne može biti vlasnikom predmetne nekretnine..."

Grad informiran 2013.

Uglavnom, godine 2012. Općinski sud u Zadru, koji je u prvom stupnju dao za pravo NK Zadar, odbio je žalbu Adriatica.neta da se nekretnina preda u posjed tvrtke.

- Ta je odluka po sucu Anti Bačiću bila pravedna, temeljena na onom što je sudac uvidio na temelju relavantnih podataka koje je analizirao i smjestio u kontekst prethodnih nezakonitih odluka - govori odvjetnik Korljan.

Uslijedila je žalba i Županijski sud u Zadru godine 2014. preinačio je prvostupanjsku odluku i naložio NK Zadar da preda nekretninu u posjed Croatiji osiguranje čija je Adriatica.net tvrtka kći...

U skupu pravnih bitaka na koncu je predmet dospio na Trgovački sud u Zadru. Odvjetnik Korljan i dalje tvrdi kako nogometni stadion u čijem je sklopu i predmetna nekretnina "temeljem odredbi Zakona o športu predstavlja javnu športsku građevinu koja kao takva jedino može biti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zadra." Baš zato je na Korljanov prijedlog i informiran Grad Zadar 2013. da se na Trgovačkom sudu vodi parnica, te upoznat s prijedlogom da u postupku bude "umješač na strani tuženika". Korljana i dan danas čudi tadašnje stajalište Grada Zadra koje je u obrazloženju svoje presude Trgovački sud naveo ovako:

Žalit će se na presudu

- Grad Zadar podneskom od 27. prosinca 2013. očitovao se kako nema pravni interes da stupi u parnicu na strani tuženika u konkretnom parničnom postupku.

Uglavnom, kao tuženik NK Zadar će se na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu žaliti na presudu Trgovačkoga suda u Zadru, a glede drugoga postupka zatraženi su ustavnost, te izvanrednim pravnim sredstvima i revizija. Kad je o deložaciji riječ, Korljan ističe da ju nije moguće provesti dok se ne riješe žalbe i drugi oblici preko opunomoćenika tuženikovih obraćanja sudskim instancama. Jučer se moglo čuti i da je NK Zadar u zaštiti svojih prava spreman "ići i do Strasbourga" pa je, zapravo, danas gotovo nemoguće kazati kad bi na cijeli ovaj slučaj mogla doći točka.

OBJEKT PODIGNUT ZA POTREBE MEDITERANSKIH IGARA Kad je Hrvatska dobila organizaciju Mediteranskih igara godine 1979. u Zadru su na brzinu uletjeli u priču. U Splitu je bila glavnina natjecanja i događanja, a Zadar je dobio svega tri nogometne utakmice. Onodobna Skupština Općine odlučila je zato da se na igralištu u Stanovima (koje je otvoreno još 1937.) podigne novi objekt u kojemu će biti potrebni sadržaji, a donekle su uređene i tribine. Za potrebe širenja i uređenja igrališta, te za novu građevinu (umjesto prastare na sjevernom dijelu) valjalo je nadodati nešto terena. S istočne strane otkupljen je dio zemljišta u vlasništvu obitelji Relja, a sa zapadne strane 'pripojena' je ledina potom namijenjena za pomoćno igralište. U podignutoj zgradi smjestio se NK Zadar, potom se uselio i onodobno Općinski (danas županijski) nogometni savez, a od 'ulaska' UTP Zadarkomerc, potom Zadarkomerca d.o.o., u nogometne vode, prostor na katu je proživio mnoge preinake. Niz godina poslije, već u samostalnoj RH, Zadarkomerc d.o.o. podignuo je stambeno-poslovnu zgradu na istočnoj strani igrališta, građevinu na čijim 'plećima' je sad istočna tribina. Sačinjeni su bili i planovi podizanja klupskih prostora i nove istočne tribine, ali do realizacije nikad nije došlo. Kako se Zadarkomerc d.o.o. svojedobno zagubio u bespuću poslovnih i drugih poteškoća, te prestao biti subjektom u egzistiranju nogometnoga kluba, vraćeno mu je ime NK Zadar. Fizički, klub se nikad nije izmjestio iz tog prostora u koji se preselio iz one prastare zgrade sa sjeverne strane igrališta davne 1979.