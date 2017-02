Dosta je taksiranja na crno!

Foto: Vedran SITNICA

Dosta je diskriminacije samostalnih taksista u Zadru! Tražimo izmjenu odluke Grada kojom se pogoduje velikim taksi grupacijama. Od nadležnih državnih institucija i inspektorata tražimo efikasniju kontrolu rada na crno i (ne)prijavljivanja radnika, poručili su predstavnici samostalnih taksista na jučerašnjoj konferenciji za medije koju su organizirali u suradnji sa SSSH.

- Tražimo od resornog gradskog pročelnika Ivice Katića da korigira spornu odluku kako bi se omogućilo samostalnim taksistima, kojih je 33, ravnopravne uvjete s ostalim taksi grupacijama poput Lulića, Denisa i ostalih. Osam velikih grupacija ima preko 80 dozvola, mnoštvo neprijavljenih radnika, umirovljenika, policajaca koji većinom rade na crno. Tražimo od Grada da prilikom izdavanja dozvola kontrolira koliko vlasnik ima prijavljenih radnika, rekao je Vedran Uranija, pravni povjerenik u Teritorijalnom uredu SSSH Zadar, te dodao kako iz Grada uporno poručuju da to nisu dužni napraviti te da je to stvar nadležnih inspekcija. Uranija je kazao kako to nije tako te ustvrdio da je upravo takav odnos Grada razlog za kaos, netransparentnost i diskriminaciju među taksistima.

- U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture su nam potvrdili kako je Grad dužan donijeti unaprijed poznata mjerila i kriterije prilikom izdavanja dozvole. Iz njihova odgovora jasno je kako je Odluka Grada Zadra nezakonita. Ukoliko ne postupe prema ovoj odluci Ministarstva, prosvjedovat ćemo ispred zgrade Gradske uprave na Narodnom trgu i to ubrzo. Nemamo ništa protiv velikih grupacija, ali oni su privilegirani, imaju ekstra profit, a ovi ljudi ovdje nemaju ni za elementarne troškove i jedva preživljavaju, naglasio je Uranija.

Kritiku Grada nastavio je i Predrag Šimunov, predstavnik samostalnih taksista Zadar, koji je progovorio i o konkretnim problemima taksista.

- Tražili smo od Grada da po vozilu odobri tri dozvole, no njih to ne zanima. Zbog čega onda od nas uzimaju osam tisuća kuna za dozvolu? Žele nas uništiti! Osim toga, na ovaj način omogućuju da više od 180 radnika bude neprijavljeno. Nema suradnje s Inspekcijom rada, Poreznom upravom, policijom... Nedavno je jedan vozač upao u more. Nije bio prijavljen, a policija nije istražila slučaj. Drugi je ostao dužan bolnici 45.000 kuna za liječenje jer ga poslodavac nije prijavio, rekao je Šimunov upitavši zbog čega inspektori rada ne dođu na Autobusni kolodvor vidjeti situaciju.

- Prijavljeni smo na osam sati, a nakon toga idemo kući. Zakon je takav i mora se poštovati, iznio je Šimunov i dodao kako kod velikih grupacija svi rade više od osam sati i to godinama.

- Svaki dan po 12 sati za volanom ugrožava ne samo njihov život već i onih koje voze. Osim toga, nisu osigurani i onda kad završe u bolnicu, tko će to platiti?! Ja bih da to plati pročelnik Katić kad je to i dozvolio. To bi bilo najbolje rješenje, zaključio je Šimunov.