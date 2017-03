Junak Kovačević pogodio sa zvukom sirene

Foto: Marin GOSPIĆ

Kakva utakmica i kakva završnica. Zadar se protiv Cibone u super važnoj utakmici izvukao šutem sa zvukom sirene. Cibona je imala +1, ali nije iskoristila napad. Promašio je Zadranin Luka Žorić. Lopta je završila u rukama Ivana Ramljaka. Odlučio je šutnuti tricu. Nije ušla. Ali na skoku u napadu, od nekuda se pojavio Maj Kovačević, uhvatio loptu i pogodio iz teške situacije sa zvukom sirene. Ludoj završnici je prethodilo šest trica u tri minute, a čak tri je pogodio Cibonin Amerikanac Scott Reynolds. Domagoj Bošnjak je pogodio jednu vrlo neugodnu. Za Zadar su pogađali Kovačević i Brzoja...

Ozljede Bašića, Vladovića i Mazalina

- Čestitam mojim igračima koji su uspjeli izvući utakmicu u kojoj nam nije bilo lako bez dva organizatora igre. Pokušali smo bez Vladovića i Bašića igrati na što jednostavniji način, bez previše pick&rolla te njihov i nedostatak Mazalina nadoknaditi koševima iz reketa. A ravnotežu smo uspostavili kroz napadački skok - rekao je trener Zadra Aramis Naglić. A što se dogodilo. Prvo je skočni zglob izvrnuo Jakov Vladović, a samo malo kasnije staru ozljedu je obnovio Lovre Bašić, dok je Lovro Mazalin zaradio udarac u kvadriceps, isti onaj s kojim je već imao problema. Kada se tri igrača na jednoj od najvažnijih utakmica ozlijede, a od toga su dva "playevi", onda sigurno nije lako igrati.

- Radili smo dosta tehničkih pogrešaka, ali to valja i razumjeti jer nemamo pojedince koji igraju na loptu, a sada su morali preuzeti tu ulogu. Možda nam se na trenutke i malo poljuljalo povjerenje, ali uspjeli smo se izvući.

Mnogo bolje je utakmicu otvorila Cibona, koja je vrlo brzo stigla do dvoznamenkaste razlike. Gosti su poveli 18:8, kada je Naglić Ramljaka zamijenio Mazalinom, ovaj je pogodio tricu i Zadrani su krenuli u veliku seriju od 16:1, s kojom su okrenuli ritam utakmice. Valja istaknuti da je trener gostiju Damir Mulaomerović tek nakon što je Zadar napravio 12:0 pozvao minutu odmora. No, loša stvar za Zadar je bila ozljeda gležnja Vladovića, koji je u prvoj četvrtini šepajući izašao iz igre. Pokušao je odigrati još nešto i u drugoj dionici, a na poluvremenu je stigla informacija da najiskusniji igrač Zadra neće moći nastaviti utakmicu.

Franke na jedinici

Drugu četvrtinu bolje počinje Cibona i preko Sulejmanovića i Marinellija radi 9:0 i dolazi na 24:29, a seriju gostiju tricom prekida Kovačević. Ubacuje tada strateg Zadra ponovno u igru Vladovića i Ramljaka, a Barać pogađa novu tricu Zadra za novo vodstvo (32:31), a nakon toga zabija i Vladović dugu dvicu te Kovačević iz kontre i Zadar ima +5 (38:33), nakon čega, ovaj puta na vrijeme, Mulaomerović zove minutu odmora. Dosta toga dobroga Zadar je radio u obrani, gdje su Kovačević i Ramljak dobro "napadali" vanjske igrače Cibone, a Barać i Marinković to dobro "pratili" kroz obranu pick&rolla i kroz strane pomoći. Ipak, tada Zadar do kraja poluvremena nije došao u priliku da potpuno slomi Cibonu, koja je iskoristila nekoliko pogrešaka domaćeg sastava i na odmor otišla sa samo -1 (42:41).

U nastavak Zadar je ušao bez Vladovića, a na klupi je ostao i Bašić, tako da je "jedinicu" igrao Franke. I Cibona je brzo povela i to preko Reynoldsa (dva bacanja nakon namjernog prekršaja Ramljaka) i trice Šakića. Ipak, uzvraća tricom Franke, a tada i Bošnjak na drugoj strani radi namjeran prekršaj i Zadar ponovno dolazi do prednosti. Jasno je u tim trenucima da će Zadru "forte" biti obrana, jer je teško "napadati" cijelo poluvrijeme bez Vladovića i Bašića. Obrana nije loša, ali napad je potpuno stao. Tri pogreške su Zadrani povezali (izgubljene lopte, loši šutevi) i Cibona je tri puta za redom došla do lagane situacije za poentirati, a nije pomogla niti nova namjerna pogreška, ovaj put Frankea. "Vukovi" su tada poveli sa sedam razlike (49:56) i Naglić je morao pozvati minutu odmora. Probao je strateg Zadra s Brzojom umjesto Ramljaka da dobije dodatnu protočnost u igri. Cibona je imala +7 košem Žorića, ali centri i najbolji igrači Zadra Barać i Marinković držali su domaće u igri i smanjili na samo -1 (59:60) minutu, a u posljednjih deset minuta gosti su ušli s minimalnom prednošću (61:62).

Drama

Tri minute bilo je potrebno Ciboni da se opet odvoji na sedam razlike (65:72), a veliki problem obrani Zadra predstavljao je Reynolds koji je u drugom dijelu potpuno "ušao" u utakmicu. Zabijao je, probijao i asistirao, dok su se Zadrani i dalje jako mučili u napadu i gotovo sve koševe postizao preko individualnih akcija. Jednu takvu je izveo Barać za -5, nakon čega je nakon tranzicije zabio Marinković, a nakon toga je Rozić napravio četvrtu namjernu pogrešku sinoć pa je Ramljak zabio dva bacanja i u samo jednu minutu dogodio se egal. Nakon dva pogođena bacanja Barać i nakon što je s poludistance pogodio i Ramljak, Zadar je poveo 75:72 nešto manje od pet minuta prije kraja. Ipak za seriju od 10:0 Zadra je najzaslužnija odlična obrana kojom je Zadar potpuno uštopao goste. Nakon minute odmora, Cibona odigrava odličnu akciju, nakon koje Reynolds pogađa tricu. Tricom uzvraća i Kovačević i to iz "mrtvog kuta" pa onda opet Reynolds, pa onda i Brzoja pa onda opet Reynolds i dvije minute prije kraja je 81:81. Dva napada tada ne koristi Zadar, a kazna dolazi u "obliku" Bošnjaka koji je pogodio tricu za vodstvo Cibone od 81:84. Smanjuje Krajina na 83:84, a Cibona ne koristi napada, a u kontri Barać gubi loptu. Cibona 37 sekundi prije kraja ima napad, ali promašuje Žorić. Do kraja ima 15 sekundi, Ramljak preuzima loptu, promašuje tricu, Kovačević skače u napadu i iz teške situacije pogađa s istekom vremena za, možda i najvrijedniju pobjedu u sezoni.

ZADAR - CIBONA 85:84 (24:21, 18:20, 19:21, 24:22) ZADAR - Dvorana Krešimir Ćosić. Gledatelja 2000. Suci: Ilija Belošević (Srbija), Miloš Koljenšić (Crna Gora), Mario Majkić (Slovenija). ZADAR: Franke 6, Bašić, Vladović 4, Vraneš, Krajina 2, Georgiev, Brzoja 3, Marinković 21 (3-4), Barać 26 (4-5), Ramljak 6 (2-2), Kovačević 14 (2-2), Mazalin. Trener: Aramis Naglić. CIBONA: Reynolds 27 (6-7), Šakić 14 (2-2), Marinelli 6 (3-3), Marić, Žorić 10, Ćorić 2, Bošnjak 5 (2-2), Rozić 4 (2-2), Sulejmanović 12 (1-2), Slavica 2 (2-3), Joksimović 2, Gospić. Trener: Damir Mulaomerović. Šut za dva: Zadar 28-50 (56%); Cibona 18-31 (58%) Šut za tri: Zadar 6-20 (30%) Kovačević 2, Barać 2, Mazalin, Brzoja; Cibona 10-27 (37%) Reynolds 5, Šakić 2, Marinelli, Bošnjak, Sulejmamović. Slobodna bacanja: Zadar 11-13 (85%); Cibona 18-21 (86%). Skokovi: Zadar (17+14), Cibona 25 (16+9).