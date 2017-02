Odvodnja u Arbanasima izlijeva mulj u more

Foto: Arif SITNICA

Izlijevanje mulja u more iz zemljanih iskopa u uvali Bregdetti gdje su jučer ujutro radnici tvrtke Vodoinstalacija započeli radove na izgradnji javnog sustava odvodnje otpadnih voda uznemirilo je stanare tog dijela Arbanasa. Reagirali su i iz Športsko-ribolovnog društva Bregdetti Arbanasi koje se ujedno bavi i ekologijom upozoravajući kako je riječ ne samo o zagađenju mora u toj uvali već i nasipanju obale što je protuzakonito.

- Mulj iz iskopa se prelijeva direktno u more, između brodica. Mi znamo da su ti radovi nužni, ali način na koji to rade nije korektan, pa niti zakonit. Vjerujemo kako će odgovorne osobe to pokušati provući kao nešto drugo i reći kako je sve po zakonu, ali nije, kažu u ŠRD Bregdetti podsjećajući na slučaj od prije četiri, pet godina kada im se zbog istog postupanja razina morskog dna u uvali, gdje mnogi stanari Arbanasa vežu brodice, podignula za 20 do 30 centimetara.

- Ostavili su to tako pa smo organizirali akciju i sami ušli u more s lopatama, motikama i sličnim alatima kako bi očistili i iskopavali taj mulj. Stoga pitamo odgovorne tko će nakon radova to sanirati? Nije to ni jeftino, kažu u ŠRD Bregdetti, a odgovor na njihovo pitanje uputili smo direktoru Odvodnje Anti Josipu Šikiću.

- Rade se iskopi za postavljanje cijevi, a pošto se ti radovi obavljaju odmah uz more na određenoj dubini dolazi do prodora mora zbog čega nema drugog načina nego ispumpati tu vodu i izliti u more. Voda je zamućena, no nije baš stvar tako zabrinjavajuća i to se ne može nazvati nasipanjem mora. Osim toga, radovi će trajati oko tri mjeseca i mi ćemo po završetku tih radova izvođaču naložiti da to sanira, kaže Šikić ističući kako su na sličan način nedavno na dvije lokacije obavljali radove i po završetku sanirali sve što je nastalo kao posljedica tih radova.

- Stanare tog dijela grada molimo za strpljenje do završetka radova. Ti radovi se provode i za njihovo dobro, a po završetku će sve biti sanirano i mulj uklonjen. Ja ne mogu govoriti o onome što je bilo prije četiri, pet godina, ali mogu reći da otkako sam direktor Odvodnje, posljednje tri godine, nigdje nismo iza sebe ostavili nezavršene poslove ili otpad. Tako će biti i sada, obećao je Šikić.