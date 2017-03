Rendžeri PP Telašćica spasili morsku kornjaču Trilago

Među ozlijeđenim morskim kornjačama koje su od sredine siječnja ove godine pronađene na zadarskom području i otpremljene u pulski Centar za oporavak kornjača, od prošlog je vikenda na "rehabilitaciji" i kornjača Tilago. Glavatu želvu, s vidnom ozljedom oklopa, najvjerojatnije od brodske propele, pronašli su kako bespomoćno pluta u unutrašnjosti uvale Telašćica Mate Frka i Marin Burin. Zbog velike ozljede, kornjača nije mogla zaroniti, pa su u pomoć pozvali rendžere PP Telašćica Šimu Jagića, Rajka Benetija i Luku Frka Petešića koji su je izvukli i hitno otpremili veterinaru Marinu Mirčeti u Zadar.

- Nakon pružene prve pomoći, kornjača je odvezena u Pulu, kazao je Juraj Milin iz PP Telašćica te dodao da je iznemogla kornjača ime dobila po nazivu uvale Telašćica iz 11. stoljeća, što znači Tri jezera.

Prema riječima biologinje Karin Gobić Medica iz pulske "bolnice za kornjače", Trilago je smješten u poseban bazen s grijanom vodom. Nažalost, još ne jede, ali unatoč tome, sve tjelesne funkcije rade normalno.

- Morska kornjača Trilago stigla je s vrlo starom ozljedom oklopa i očito je da joj to nije smetalo u svakodnevnom životu. Nažalost, ozljeda je utjecala na razvoj tijela, koje se zbog toga deformiralo, pa pretpostavljamo da je ozlijeđena kralježnica. Kako su tijelo i oklop rasli i nepravilno se razvijali, vjerojatno ju je to u jednome trenutku blokiralo i bespomoćno je plutala. Želva ima 15-ak godina, ne znamo kojeg je spola jer se to kod kornjača može točno odrediti tek kada oklop dosegne promjer između 65 i 75 centimetara, a Trilagov je sada 50 centimetara, objasnila je Karin Gobić Medica. U pulskome centru trenutačno se liječi i oporavlja 12 morskih kornjača, a sedam ih je stiglo sa zadarskog područja.

A. LUIĆ/Naši školji