Sinovčić: Uvjeren sam u podršku klubova

Foto: FAH

Protiv mene se od strane pojedinaca već tjednima, pa i mjesecima vodi nesmiljena kampanja s ciljem da me se lažima i tendencioznim prikazivanjem i iskrivljavanjem činjenica onemogući u ponovnom izboru kako za predsjednika Športske zajednice Zadarske županije tako i županijskog Nogometnog saveza, ističe Reno Sinovčić koji je na izbornoj sjednici Skupštine Športske zajednice Zadarske županije, održanoj 14. studenoga prošle godine, ponovno izabran za predsjednika ove sportske udruge na mandatno razdoblje 2016.-2020., no čiju je zakonitost ovih dana osporio županijski Ured državne uprave.

Na rješenje Ureda državne uprave od 17. veljače 2017. kojim je odbijen zahtjev ŠZZŽ za upisom promjena u registar udruga zbog, kako se navodi, neispunjavanja zakonskih uvjeta, Sinovčić još nije odlučio hoće li uložiti žalbu na koju ima pravo u roku od 15 dana ili će, kako kaže, drugi predsjednički mandat osigurati na novoj izbornoj skupštini koja bi, ukoliko ne bude žalbenog postupka, trebala biti sazvana u roku od 90 dana. Kada je riječ o kvorumu na lanjskoj izbornoj sjednici županijske Športske zajednice, on je po Sinovčiću bio ostvaren, s obzirom da ŠZZŽ broji 19 članica, a na sjednici je bilo prisutno 10 predstavnika saveza koji su Sinovčiću dali svoj glas za predsjednika.

U izdanom rješenju Ureda državne uprave Sinovčić najspornijim smatra što su poništene akreditacije triju predstavnika saveza na izbornoj sjednici, koje su proglašene nepravovaljanima, čime im je oduzeto pravo glasa. Riječ je o predstavniku Športskog saveza gluhih Mikiju Saviću, Kuglačkog saveza Ivanu Luliću i Pikado saveza Juri Jeraku za koje je Ured državne uprave utvrdio kako su u dostavljenoj Odluci o izboru predstavnika za izbornu sjednicu Skupštine pronađeni propusti proceduralne naravi poput izostanka datuma, nedostavljenog zapisnika uz Odluku i sl.

Ono što Reno Sinovčić posebno žestoko demantira su tvrdnje koje neki plasiraju u javnost putem raznoraznih priopćenja, te kaže:

- Nije bilo nikakvog zavrtanja ruku, ni uskoka ni poskoka. Ja sam dobio 10 glasova, a na sljedećoj izbornoj skupštini ŠZZŽ dobit ću i više. Na isti način, pritiscima preko medija, čak i određenim pismenim i usmenim prijetnjama, te putem kojekakvih inspekcija pokušava se spriječiti i moj ponovni izbor za predsjednika Nogometnog saveza Zadarske županije, čija će se izborna Skupština održati ovog petka, 3. ožujka, kaže Sinovčić koji za kandidaturu za predsjednika Nogometnog saveza mora imati najmanje deset potpisa potpore, a za sada ih je od mogućih 33 prikupio 26.

- Izborna Skupština Nogometnog saveza Zadarske županije sazvana je na vrijeme, a Statut nalaže najmanje osam dana prije sjednice Skupštine. Smatram da treba otkloniti pritiske koji se vrše na ljude kako bi se u mirnoj i tolerantnoj atmosferi mogli provesti izbori u jednom od najkvalitetnijih županijskih nogometnih saveza u državi, ističe Sinovčić i dodaje kako je riječ o Savezu koji uvijek posluje pozitivno i u plusu, bez financijskih problema, te naglašava:

- Ponosan sam na svoj 20-godišnji rad u Nogometnom savezu, a još više što je s mojim radom u Savezu zadovoljna velika većina klubova, što potvrđuje i velika podrška mojoj predsjedničkoj kandidaturi. Svjestan sam da mi taj položaj nisu ostavili roditelji u nasljeđe i da ću tu biti dok to budu drugi htjeli, a ne ja. Uvjeren sam da će me klubovi podržavati sve dok budem dobro radio, a sve što ne valja ili treba poboljšati može se reći na sjednici Saveza gdje je za to mjesto i vrijeme, jer je to jedini ispravan način na koji se može i treba raditi na dobrobit Saveza, zaključuje Reno Sinovčić.