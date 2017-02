Zadar kod Vala, Primorac ugošćuje imenjaka iz Stobreča

Ostala su još tri dana do otvaranja proljetnog dijela sezone u Trećoj HNL - jug. Dva predstavnika Zadarske županije koja se natječu u ovome rangu time će završiti pripreme i u prvenstvenim ogledima tražiti bodove protiv svojih suparnika. Zadar će u subotu u Kaštel Starom protiv Vala tražiti idealan ulazak u nogometno proljeće, dok će biogradski Primorac na svom igralištu Kazimir i Silvestar dati sve od sebe kako bi novim trobodom najavili nastavak odličnih partija iz prvog dijela sezone. Naravno, bilo bi idealno da oba sastava u nastavak sezone uđu s pobjedama, dodatno se napune samopouzdanjem i svojim navijačima najave puno veselja za predstojeće razdoblje. Nitko ne dvoji u to da zadatak neće biti lagan jer svaki početak je težak i momčadi još uvijek ne budu na stupnju forme kakvu priželjkuju njihovi treneri, a i oni sami. Međutim, i u Zadru i u Primorcu se kunu da "pripreme nisu bile nikada bolje" i shodno tome s optimizmom ulaze u nastavak sezone. Naravno, rezultat je jedino mjerilo i s nestrpljenjem očekujemo kako će sve to izgledati u prvenstvenim ogledima. Dok to ne vidimo, malo ćemo se pozabaviti rezultatima Zadra i Primorca u pripremnom periodu.

Nikada duže pripreme

Momčad sa Stanova tijekom ovih zimskih priprema odigrala je šest oglednih susreta. Odmah na početku moramo naglasiti da pripreme Zadra odavno, a možda i nikada, nisu bile ovako dugačke. Istini za volju, mlađi igrači su startali tjedan dana ranije obavljajući testove izdržljivosti i ostala mjerenja. Odmah na početku priprema trener Zadra Josip Butić najavio je da će pokušati odigrati što veći broj oglednih utakmica i na taj način se uigravati i brusiti formu za nadolazeće prvenstvene oglede. Zadar je startao s dvije pobjede, na Stanovima su pobijedili mađarski Kaposvar 3:1 i Zagoru iz Unešića 4:1. Valja naglasiti da su u tim dvobojima osim rezultata prezentirali i vrlo dobru igru. Uslijedilo je malo opuštanje u Pakoštanima kod istoimenog županijskog ligaša od kojeg su poraženi 2:0. U Posedarju su se vratili pobjedama, rezultatom 1:0 pobijedili su HV Posedarje. Nakon toga su odigrali jednu utakmicu protiv juniora Zadra i slavili 6:0. Generalnu probu imali su protiv drugoligaša Lučkog kojeg su ugostili u Škabrnji. Lučko je u toj utakmici slavilo 2:0, ali Zadrani nisu razočarali po pitanju igre. Uostalom, trener Butić je izrotirao većinu sastava, dok je njegov kolega na klupi Lučkog Davor Mladina zamijenio tek jednog igrača. Nažalost, momčad sa Stanova nije uspjela realizirati još dvije predviđene test utakmice, što zbog vremenskih uvjeta, što zbog nemogućnosti dogovora. A bilo je planirano odigrati još protiv Velebita i drugoligaša Šibenika. Donositi bilo kakav sud na osnovi ovih rezultata bilo bi neozbiljno, jer rezultati uostalom nisu primarni u pripremnom razdoblju. Ali, svi će zdušno ponoviti da je uvijek lijepo pobjeđivati i na taj način se puniti samopouzdanjem.

Brajkovićev debi

Što se tiče Primorca iz Biograda najprije treba naglasiti da su u ove pripreme ušli s novim trenerom Elvisom Brajkovićem koji je na klupi zamijenio Zorana Slavicu. Točnije, posljednje dvije utakmice jesenskog dijela nakon ostavke Slavice vodili su Leo Šarić i Radenko Šimunov. Biograjci su odigrali jednu oglednu utakmicu više od Zadrana, ali s naglaskom da se tu radilo o utakmici Županijskog nogometnog kupa u kojem su kod Sabunjara slavili 0:2. Najprije je Primorac na svom travnjaku bio bolji od Bukovca pobijedivši uvjerljivo 7:0. Uslijedile su dvije vrlo jake ogledne utakmice, najprije protiv drugoligaša Šibenika u Biogradu gdje su minimalno poraženi 0:1, te protiv lidera Treće HNL jug Hajduka II gdje je rezultat bio identičan utakmici prije. U obje utakmice Primorac je izgledao vrlo dobro i unatoč porazima ne smiju biti nezadovoljni. Nakon toga su kod OSK-a u Otoku kod Sinja remizirali 2:2. Velebit su na njihovom travnjaku u Benkovcu svladali 2:0, a isto su ponovili u već opisanoj kup utakmici protiv Sabunjara. Za kraj su odigrali na svom travnjaku protiv Zlatne luke i pobijedili 3:0. Kao i kod Zadra zaključak je isti. Rezultati iz pripremnog razdoblja ne mogu kazati puno, ono pravo vidjet ćemo u subotu protiv Stobrečana. I Zadru i Primorcu možemo samo poželjeti vedro nogometno proljeće.