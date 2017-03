Zadarski Bastion među 16 jedinstvenih luksuznih hotela

Foto: Marin GOSPIĆ

Novi hrvatski brend jedinstvenih luksuznih hotela "Stories, Croatian Unique Hotels" predstavljen je u srijedu u sklopu Europskog summita Međunarodne udruge luksuznih hotela u Rovinju.

Radi se o brendu Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela osnovanoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) koji obuhvaća hotele Kazbek, The Pucić Palace i Villu Dubrovnik u Dubrovniku, hotel Adrianu u Hvaru, hotele Adriatic, Meneghetti, San Rocco i Valamar Isabellu u Istri, palaču Lešić Dimitri u Korčuli, hotel Alhambru u Malom Lošinju, hotele Bevanda i Navis u Opatiji, hotel Vestibul Palace u Splitu, hotel Life Palace u Šibeniku, dvorac Martinis Marchi na Šolti i hotel Bastion u Zadru.

Na predstavljanju je istaknuto da moderni potrošači luksuza žele jedinstvene doživljaje i destinacije koje pružaju autentičnu i bogatu prirodu, kulturu i povijest. Upravo su jedinstveni doživljaji okosnica brenda Stories, Croatian Unique Hotels.

Brend Stories spaja želje modernih potrošača s ljepotama Hrvatske i posebnošću pomno biranih hotela u jedinstvene doživljaje vrijedne prepričavanja, a sloganom "You are the writer" poziva goste da iskustvo podijele s drugima.

- Svjetski trendovi pokazuju da potrošačima luksuza posebna iskustva postaju važnija od materijalnih dobara na temelju kojih odabiru hotele. Prateći svjetske trendove i strategiju razvoja hrvatskog turizma koja potiče podizanje kvalitete hotelskog smještaja te stvaranje sadržajno bogatog turističkog portfelja, HGK je omogućio platformu za osnivanje i djelovanje Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela koja sve to objedinjuje, rekla je direktorica Sektora za turizam HGK Leila Krešić-Jurić.

Dodala je kako su hoteli smješteni u gradskim palačama, skriveni na stijenama iznad mora ili među maslinicima vlastelinskog imanja te da je luksuz utkan u njihove temelje i arhitekturu, a svaki od njih nudi autentične doživljaje.

- Trenutno Stories hotele čini 16 iznimnih, pomno biranih hotela koji su morali zadovoljiti stroge kriterije ulaska. Većina naših hotela su dobitnici priznatih međunarodnih nagrada, nekoliko njih su članovi renomiranih svjetskih hotelskih udruženja, a dva restorana iz naše grupacije preporučeni su u Michelinovu vodiču. S novim brendom i zajedničkim nastupom cilj nam je pozicionirati Hrvatsku i kao destinaciju posebnog, luksuznog turizma, rekao je predsjednik Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela pri HGK Nenad Nizić.