Dragovoljcu trofej nakon 11 godina

Foto: Vedran SITNICA

Dragovoljac je jučer na Stanovima došao do drugog trofeja pobjednika Županijskog nogometnog kupa. Uspjelo je to Poličancima nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a odlučujući pogodak postigao je vratar Frane Kovačević koji je u petoj seriji snažnim udarcem po sredini gola poslao loptu pod gredu u mrežu. Bio je to povod za veliko slavlje "crnih" čiji su navijači utrčali u teren slaveći veliki uspjeh.

Kad je riječ o osnovnom dijelu utakmice u 23. minuti obrana Škabrnje loše je reagirala nakon ubačaja Batura nakon čega je Kalac izašao sam ispred vratara Josipa Škare. No, slabo je Kalac pucao s desetak metara i poslao loptu pored lijeve vratnice. Škabrnja je povela sjajnim potezom Franka Bilavera, nekadašnjeg igrača Zadra i reprezentativca. Pogodio je Bilaver u 31. minuti s lijeve strane s vrha šesnaesterca suprotni donji kut poličanskog gola. Desetak minuta kasnije iz daljine, ovaj put po sredini, pokušao je Frankov brat Ivan, ali je njegov udarac Kovačević uspio izboksati. Na isteku poluvremena Poličanci su izjednačili. Nespretno je reagirao vratar J. Škara koji je uz rub šesnaesterca s desne strane već imao loptu u rukama, a Lekaj je za svaki slučaj pokušavao zagraditi Verunicu. No, Škara je ispustio loptu do koje je došao Verunica i bez poteškoća pogodio praznu mrežu. Slavlju "crnih" na terenu pridružili su se i njihovi navijači, a s mjesta gdje su bili na istočnoj tribini doletjele su četiri baklje u teren pa je Robi Zorić s razglasa morao pozivati na korektno ponašanje među publikom.

U drugom poluvremenu prvih 15-ak minuta igrao se između dva šesnaesterca, a onda je opet zaprijetio F. Bilaver. S dvadesetak metara s desne strane pucao je po sredini gola, F. Kovačević je uspio dodirnuti loptu koja se odbila u gredu i vratila se u teren. Bilo je to sve što smo vidjeli u drugih 45 minuta u kojima nitko nije želio preuzeti rizik i pokušati doći do drugog gola. Situaciju na terenu otežavala je i velika sparina pa su, kako je utakmica išla kraju prekidi bili sve češći. Očekivani ishod takvog pristupa bili su jedanaesterci koji su Poličanicima u konačnici donijeli pobjednički pokal, a uručio im ga je Vito Prtenjača, dopredsjednik Nogometnog saveza Zadarske županije.

DRAGOVOLJAC - ŠKABRNJA 5:4 (1:1) ZADAR - Stadion na Stanovima. Gledatelja: 500. Sudac: Ivan Anić (Zadar). Pomoćnici: Erceg (Pristeg), Mijić (Rodaljice). Strijelci: 0:1 F. Bilaver (31'), 1:1 Verunica (45'). Jedanaesterci 1:2 Lekaj, 2:2 Vujević, Žilić - F. Kovačević brani, 3:2 Jović, 3:3 Jakušić, 4:3 Verunica, 4:4 Plecić, J. Bašić - promašaj, F. Bilaver - promašaj, 5:4 F. Kovačević: Žuti kartoni: J. Bašić, L. Bašić, Batur (Dragovoljac); Plecić, I. Bilaver, Bacalja (Škabrnja). DRAGOVOLJAC: F. Kovačević, L. Bašić (od 61' M. L. Lončar), Jović, Barić, Surać (od 46' Matić), Verunica, Batur, J. Bašić, Vujević, Kalac, Crnjak. Trener: Šime Demo. ŠKABRNJA: J. Škara (od 90' Jaklin), Paleka, Š. Škara (od 75' A. Mičić), Lekaj, Bacalja, Vrsaljko (od 50' Jakušić), F. Bilaver, I. Bilaver (od 88' Jurić), Plecić, L. Mičić (od 82' Žilić), Kapović. Trener: Šime Ivković.