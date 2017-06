Kazna za vožnju biciklom 500, a za vozilo izvan vremenskog ograničenja 200 kuna

Foto: Zvonko KUCELIN

Turistička sezona već je u pravom zamahu, a osim po turistima koji điraju po gradu, vidi se to po sve većem broju vozila koja prometuju Poluotokom, odnosno njegovom pješačkom zonom. Provjerili smo kakva su pravila. O prometovanju tim zonama postoji Odluka o određivanju i uređenju prometa na području Pješačke zone "Poluotok" donesena 7. srpnja 2003. godine. Prema njoj, promet vozilima na motorni pogon, elektrovučnim prijevoznim sredstvima, priključnim vozilima i biciklama dozvoljen je samo temeljem odobrenja tijela Gradske uprave nadležnog za poslove prometa.

Tko može bez odobrenja?

Prometovanje prijevoznih sredstava dozvoljeno je u vremenu od 6 do 7,30 sati i od 13 do 15 sati, izuzev dovoza robe na pijacu, gdje je prometovanje dozvoljeno od 5 do 9 i od 13 do 15 sati. Elektrovučnom vozilu za odvoz kućnog smeća prometovanje je dozvoljeno od 0 do 24 sata.

Kazna u iznosu od 1,000 kuna predviđena je za pravnu osobu ako naredi ili dopusti vozaču da koristi vozilo veće dopuštene nosivosti, ako vozilo nema odobrenje Gradske uprave ili ako prometuje u vrijeme kada to nije dozvoljeno.

Za fizičke osobe predviđena je kazna od 200 kuna ako vozač koji ne poštuje ograničenje brzine vozila ne da prednost pješaku, ako vozilo ima veću nosivost od propisane, ako nema dozvolu Grada, ako parkira u pješačkoj zoni, ako se bezrazložno zadržava na prometnoj površini te ako po prestanku potrebe ne napusti pješačku zonu.

Po Poluotoku bez odobrenja mogu prometovati vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila MUP-a pri obavljanju službene dužnosti, vozila istražnog suca, vozila koje prevoze umrlu osobu, pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe, dječja prijevozna sredstva - dječji bicikli, tricikli, romobili, automobilčići na električni ili nožni pogon i slično kojima upravljaju djeca do navršene sedme godine života.

Nema trčanja

Najveća dopuštena brzina u Pješačkoj zoni ograničena je na brzinu pješačkog hoda, odnosno na 4 kilometra na sat, a vozači u pješačkoj zoni moraju prigodom vožnje dati prednost pješacima i, prema potrebi, zaustaviti vozilo. Uglavnom vozila sa pravom prednosti prolaska i druge hitne intervencije mogu prometovati i bez dozvole.

Izvan određenih termina su uglavnom jednokratni prolasci vozila koja služe za prijenos nekakve opreme, pozornica, razglasa, scenografije, muzejskih izložbi te za potrebe drugih zbivanja i manifestacija na Poluotoku, kao i za vozila koja su nužna za neophodno funkcioniranje života u pješačkoj zoni poput onih za održavanje komunalne infrastrukture i druga, te se izdaju jednokratne dozvole.

Svjedoci smo svakodnevno kako se propisi krše te kako automobili i izvan zadanog vremena prometuju Poluotokom, a mnogi se i parkiraju u pješačkoj zoni kao da to nije njihov posao. Takva kršenja možete prijaviti policiji, jer kako smo saznali - nadzor nad prometovanjem vrši MUP-PU Zadarska i Prometno redarstvo Grada Zadra u svojim okvirima nadležnosti.

- Broj vozila u ljetnom razdoblju dosta varira jer je povećan broj zahtjeva budući da postoji potreba za većom opskrbom ali i zbog jako mnogo događanja za vrijeme turističke sezone kada je u kratkom razdoblju koncentrirano mnoštvo društvenih zbivanja, a što je vidljivo i u programu Turističke zajednice Grada Zadra, kazala nam je Ivana Dadić, viša stručna suradnica za informiranje.