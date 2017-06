Osiguravajuće kuće ne žele platiti 700 tisuća kuna štete

Foto: Arif SITNICA

Ovo je sramota. Ovako se odnositi prema nas 70-ak stradalnika Domovinskog rata, mahom branitelja, koji smo vlasnici stanova i garaža u ovim zgradama na Crvenim kućama. Zar se u ovih godinu dana od izbijanja požara na automobilu, koji se potom proširio na garažu i podove donjih stanova, nije moglo pronaći rješenje i pristupiti popravku uništenih instalacija, govori Ibrahim Babić Medo, 50-postotni hrvatski ratni vojni invalid, pokazujući nam plastične cijevi, unutar kojih se nalaze snopovi kablova, koje iz razvodne kutije za električnu energiju na rubu parkirališta vode prema svakom od ulaza u ove zgrade.

- Nakon što su naše zgrade ostale bez struje, Elektra je prošlo ljeto izvela privremeno rješenje i spojila nas, no nažalost i dalje je na djelu to isto rješenje. Pa dokle će to tako trajati? Treba li neko dijete stradati da se problem riješi? A da ne govorimo da privremeno rješenje nije obuhvatilo niti jedan od ulaza u zgradu pa tako struje nema u stubištima, ulazna vrata ne možemo zatvarati, parlafoni ne rade, a struje nema ni u garažama, iako ih, zajedno sa stanovima, otplaćujemo u ratama na rok od 15 - 30 godina, priča Medo, dodajući kako ih je lani, dan nakon što je zgrade poharao požar, obišao i bivši gradonačelnik Božidar Kalmeta obećavši im pomoć.

Apokaliptična podzemna garaža

Stanari ovih zgrada potom su nas poveli u jednu od svojih podzemnih garaža koju je poharao požar. Govore kako su s njena ulaza, zbog toga što nema struje, bili prisiljeni ukloniti poveća garažna vrata. U garaži su još jasno vidljivi tragovi paljevine, a zbog nedostatka svjetla sve izgleda apokaliptično.

- Pogledajte kako ovo izgleda. A s ovih cijevi na stropu garaže stalno curi voda. Očigledno je došlo do oštećenja neke odvodne instalacije, ističe Ibrahim Babić, dok njegov sustanar iz zgrada Zdravko Kvartuč kaže kako su čuli da je problem s osiguravajućom kućom, koja bi trebala nadoknaditi štetu.

- Naše zgrade su osigurane kod Euroherca, a svaki od nas stanara mjesečno uplaćuje za osiguranje stanova, zajedničkih dijelova zgrade i garaža, priča Kvartuč, čija saznanja potvrđuje i Ante Rušev, direktor tvrtke Zadar stan, koja upravlja ovim zgradama.

- Rješenje ovoga problema već se razvuklo, a vjerojatno će još potrajati, zbog toga što će biti potrebno puno novca da bi se izvršio cjelokupni popravak. Zadar stan je prikupio procjene vrijednosti pojedinih radova iz čega procjenjujemo da bi se ukupan iznos popeo na oko 700 tisuća kuna, govori Rušev, koji je kazao kako zbog tako velikog iznosa osiguravajuća društva ne žele prihvatiti plaćanje štete.

Zadimljeni automobil uvezla u garažu

- Euroherc se pritom pozvao na okolnosti u kojima je izbio požar, koje su doznali iz izvještaja zadarske policije. Tamo se navodi kako je ženska osoba, koja je upravljala automobilom, još tijekom vožnje primijetila kako izlazi dim iz smjera motora, međutim nije zaustavila vozilo, već je s njim ušla u garažu svoje zgrade. Tek tada je otvorila poklopac na motoru, nakon čega je iz njega suknula vatra. Zbog toga Euroherc tvrdi kako se šteta mora namiriti iz osiguravajuće police vlasnika tog automobila, a to je Croatia osiguranje. Naša tvrtka se obratila i toj kući, iz koje su nam odgovorili da ne osiguravaju ovakvu štetu. Na obje odbijenice smo uložili prigovor, naglašava direktor Zadar stana, dodajući kako im je u 20 godina djelovanja ovo prvi slučaj da se loptica prebacuje između dvije osiguravajuće kuće.

Rušev je rekao i kako se njihova tvrtka, i prije konačnog rješenja problema, angažirala u osiguravanju privremenog priključka za struju i u popravku plinskih instalacija.

U vezi ovoga slučaja obratili smo se i Croatia osiguranju tražeći da se očituju o tome hoće li ili neće platiti odštetu suvlasnicima zgrade. Njihov odgovor još očekujemo.