Ugostitelji se cijenama već "prešaltali" na sezonu

Želite prošetati Poluotokom, pojesti sladoled, popiti kavu, možda sok, pojesti pizzu? Nema problema, sve zajedno koštat će vas - 107 kuna.

A sezona je tek na početku. Rast cijena na početku turističke sezone "podrazumijeva" se svake godine. Trgovci i ugostitelji u sezoni vide priliku kako bi dodatno povećali zaradu, a najlakši način je upravo podizanje cijena proizvoda, i to onih koji se najčešće i konzumiraju i najviše prodaju.

Đirom po Poluotoku osobno smo se uvjerili kako su do prije samo mjesec dana cijene primjerice, velikog macchiata bile za kunu do dvije niže nego što su trenutno. I kuglica sladoleda se prije nekoliko tjedana mogla kupiti za osam kuna, sada ne. Ugostitelji očito svake godine sve ranije kreću u "korekciju" cijena u sezoni, što se dakako, u velikom dijelu odražava na domaće stanovnike.

Forum najskuplja pozicija

Netko će kazati kako 12 kuna za veliki macchiato nije puno jer u drugim državama košta i do tri eura. Realno gledajući, u pravu je. No, s obzirom na hrvatski standard, gospodarstvo i plaće, koje su većinom ispod prosjeka, rijetki su oni koji si mogu priuštiti češće odlaske na kavu u kafiće, a o objedima u restoranima da se i ne govori.

Tako se na potezu od rive do Trga veliki macchiato za 10 kuna može popiti u tek nekolicini kafića. Naravno, i pozicija se naplaćuje. Nije jednako ispijati kavu na Forumu gdje ona iznosi 12 kuna, ili primjerice u Varoši gdje joj je cijena za kunu, dvije, čak i tri, niža.

Proći Kalelargom bez sladoleda u rukama - također je gotovo nemoguća misija, tim više ako imate djecu. OK, 9 kuna za kuglicu, na nekim mjestima čak i 10 kuna - pristojna cijena, za turiste to nije skupo. No, cijena je jednaka za sve.

Sok, mineralnu ili coca-colu nemoguće je u kafiću popiti za manje od 15 kuna, čak i više. Pivo ili čaša vina, ovisno o vrsti, koštaju na pojedinim mjestima i više od 20 kuna. Tko voli nek gušta!

A kada se krene obilaziti restoranima može vam se zavrtjeti u glavi. Pizza, i to samo sa sirom, košta nevjerojatnih 69 kuna! Usporedbe radi, u većini pizzerija u gradu s dostavom, pizza margharita košta oko 35 kuna, čak i manje. Dakle, duplo skuplje. Riblje specijalitete ugostitelji najviše naplaćuju, a cijene se po porcijama, odnosno kako je navedemo u jelovnicima, po plati kreću od 360 do 460 kuna. Ovisi i o vrsti ribi dakako, a lignje su otprilike oko 350 do 360 kuna.

Cijene više, usluga ista

Uz neviđeno veliku konkurenciju ugostiteljskih objekata koji uoči sezone na Poluotoku niču kao gljive poslije kiše, gotovo je teško za povjerovati kako ugostitelji svake godine sve više i sve ranije kreću s podizanjem cijena. Mogu se opravdati povećanjem PDV-a u ugostiteljstvu, mogu se opravdati boljom zaradom, ali usluga i kvaliteta proizvoda koje prodaju - jednostavno ne mogu se opravdati ovako visokim cijenama. I to ne govorimo o restoranima koji su u Zadru "na glasu". Riječ je o štekatima koji se otvore u sporednim uličicama već u travnju i rade isključivo u sezoni.

Zadar nije Dubrovnik, Rovinj, gdje cijene uistinu lete u nebo tijekom ljeta, ali svake godine iznova podizati cijene u sezoni izaziva sve veći revolt domaćih ljudi. A Poluotok je ionako sve prazniji i opustošteniji. Ili je možda namjera da u budućnosti Poluotokom šetaju i na top lokacijama kavu piju isključivo strani gosti - i to oni imućniji?