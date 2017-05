Živimo za glazbu, ali ne živimo od glazbe

Foto: Stipe SURAĆ

U sklopu programa festivala KvartArt - Voštarnica 2. lipnja na Glazbodromu (igralištu / parkiralištu u sklopu bivše vojarne Stjepan Radić) nastupit će zadarski alter rock bend Scarlet Notes. Tročlani bend osnovan je 2010. godine, a četiri godine kasnije, 2014., objavili su prvi singl, naslovljen "Sanjamo". Iduće 2015. izlazi im debitantski album "Naivno Srce".

Povodom predstojećeg nastupa u Zadru razgovarali smo s članovima benda, Zrnom Zuber, Josipom Miočićem i Leonardom Jakšićem.

Početak na demo festivalima

Za početak bih vas molila da se kratko predstavite (za one koji se dosad nisu upoznali s vašim radom)?

- Scarlet Notes je alter rock trojac. Sviramo zajedno otprilike šest godina. Članovi benda su basistica i pjevačica Zrna, bubnjar Josip i gitarist Leo.

Bavite li se isključivo glazbom ili?

- Živimo za glazbu, ali ne živimo od glazbe.

Gdje ste sve do sada svirali?

- Započeli smo nastupima na demo festivalima, završili na mini turneji u Velikoj Britaniji, a prošlo ljeto smo zasvirali na InMusicu.

Kako biste žanrovski odredili glazbu koju svirate (ako je to uopće moguće)?

- Alter rock.

Projekt 3/3

Što slušate, tj. možete li prepoznati i imenovati glazbenike koji su najznačajnije utjecali na vaš rad?

- Svi troje većinom slušamo glazbu koja nema veze s onim što stvaramo, pa nam je teško govoriti u utjecajima.

Kako nastaju vaše pjesme? Kako izgledaju probe?

- Početne ideje za pjesme najčešće nastaju u intimi vlastitog doma, a onda se na probama seciraju i razrađuju. Neke uspješno složimo za par dana, ostale se kuhaju tjednima, a ponekad se dogodi da prođe i par godina do završne verzije.

Možete li nam reći nešto više o projektu "3/3"?

- Projekt 3/3 je nastao u autu na staroj cesti Zagreb-Zadar. Nakon prvog albuma smo se trebali odlučiti što i kako dalje. 3/3 je rezultat jednog vrlo intenzivnog razgovora. U razdoblju od tri godine namjeravamo izdati 3x3 tematski i ugođajno povezane pjesme s pratećim videospotovima, te ih pri kraju razdoblja objediniti na albumu. Ambiciozan pothvat za naše prilike, ali nekako guramo. Trenutno smo usred drugog ciklusa.

Koliko su vam važni videospotovi te što mislite o kanalu YouTube kao sredstvu promocije?

- Trudimo se napraviti što bolje spotove s obzirom na mogućnosti. YouTube je uz društvene mreže najbitniji za promociju benda.

Kako ocjenjujete nastup na InMusic festivalu?

- InMusic nam je jedan od najdražih nastupa. Odlično je iskustvo nastupiti na tako velikoj pozornici. Dodatni plus, možemo se hvaliti da smo dijelili binu sa svjetskim imenima.

O budućnosti

Na čemu trenutno radite te kakvi su vam planovi za budućnost?

- Trenutno dovršavamo projekt 3/3 i započeli smo raditi na potencijalnom trećem albumu.

Kako ocjenjujete prilike na zadarskoj rock/alternativnoj sceni? Imaju li zadarski glazbenici adekvatne prostore za nastup? Ima li dovoljno publike u Zadru za tip glazbe kakav svirate?

- Ima dovoljno publike, ali i manjak adekvatnih prostora.

Isto pitanje, samo na razini države?

- Osim Zagreba, situacija je slična.

Po čemu se razlikujete od ostalih bendova na hrvatskoj glazbenoj sceni?

- Ne razmišljamo o tome. Tako se uništava produktivnost.

Koliko je teško izboriti se za mjesto na glazbenoj sceni, posebice izvan nacionalnih okvira?

- Jako teško.

Sviđa li vam se koncept KvartArt festivala te držite li da bi u Zadru trebalo biti organizirano više sličnih događanja?

- Yes to all.