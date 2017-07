Chagall kreativne radionice u Kneževoj palači

Narodni muzej Zadar i tvrtka Rebel Kolektiv s veseljem pozivaju građane na kreativne radionice u sklopu izložbe „Marc Chagall: S onu stranu boje", koja traje u Kneževoj palači. Radionice se održavaju svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) u prostorima Kneževe palače u trajanju od 11 do 13 sati počevrši od 3. srpnja i traju sve do 15. rujna.

Uz stručno vodstvo djelatnika muzeja na radionicama će se savladati nekoliko vrlo atraktivnih i jednostavnih grafičkih i kreativnih tehnika visokog tiska: monotipija; precrtavanje i otiskivanje printova sa Chagallovim motivima na papir, wooden photo; preslikavanje printova Chagallovih radova na drvenu podlogu, izrada magneta od glinamola s motivima Chagallovih slika i jednostavan linorez; urezivanje Chagallovih motiva na podlogu i preslikavanje na papir.

U dogovoru sudionika i voditelja radionice odabrat će se jedna ili više tehnika. Radionice su namijenjene djeci i odraslima te za njih nije potrebno prethodno predznanje. Sve predmete izrađene na radionici posjetitelji mogu ponijeti sa sobom kao suvenir i uspomenu. Sav materijal potreban za radionice osigurava Narodni muzej Zadar.

Cijena radionice je 50 kuna po osobi. Ulaznice za radionice prodaju se na pultu Kneževe palače.

Za sve informacije vezane za radionice možete se obratiti na e-mail adresu: pedagog@nmz.hr, na broj telefona 023/251-851 ili na pult Kneževe palače.