Izložene i fotografije Titova posjeta Ninu 1969. godine

Molim sve Ninjane i Ninjanke ako prepoznaju nekog na fotografijama da mu upišu ime i prezime u knjigu utisaka, koja će stalno biti u izložbenom prostoru, priča Mate Radović, kustos Muzeja ninskih starina

Foto: Branko BOŽIĆ

Izložba pod nazivom "Mještani Nina na fotografijama iz fototeke Arheološkog muzeja Zadar" svečano je otvorena u četvrtak navečer u novouređenom atriju muzejskog sklopa u Ninu. Autori su kustos Muzeja ninskih starina Mate Radović i dokumentarist Robert Maršić iz zadarskog Arheološkog muzeja, a u suradnji ovih ustanova je i došlo do provedbe izložbe. I ona se održava u okviru ovogodišnjeg Ninskog kulturnog ljeta.

Riječ je o izložba koja kroz 60-ak uglavnom crno-bijelih fotografija postavljenih na 12 tabli prati sva arheološka i javna zbivanja u gradu Ninu u razdoblju od 1955. do 1989. godine. Na izloženim fotografijama u prvom planu su mještani i mještanke Nina, koji su sudjelovali u arheološkim istraživanjima koja je provodio Arheološki muzej Zadar u navedenom vremenskom razdoblju na lokalitetima Materiza, Solana, crkva sv. Križa, Bedemi i Ždrijac. Što se pak tiče javnih događaja iz navedenog vremena, izložene su fotografije posjeta Ninu Josipa Broza Tita 1969 godine, svetkovina Gospe od Zečeva 1959 godine i otvaranje Arheološke zbirke 1969 godine.

Govoreći o izložbi Mate Radović je kazao kako se ona organizira i povodom 107 godina od osnivanja Arheološke zbirke Nin.

- Hvala i našim kolegama iz zadarskog Arheološkog muzeja s ovdje nazočnim ravnateljem Jakovom Vučićem i institucijama grada Nina s prisutnim gradonačelnikom Emilom Ćurkom. Bitno je da će pristup ovoj izložbi čitavo vrijeme biti besplatan. Biti će otvorena u dva turnusa i to u prvom do 12. srpnja, a u drugom od konca rujna pa do kraja listopada kako bi je u tom vremenu mogli razgledati i školarci. Molim sve Ninjane i Ninjanke ako prepoznaju nekog na fotografijama da mu upišu ime i prezime u knjigu utisaka, koja će stalno biti u izložbenom prostoru, priča Radović dodajući kako će im na taj način biti olakšano tiskanje jednog objedinjenog teksta kojeg će potom objaviti na stranicama Arheološkog muzeja u Zadru.

- Ova značajna izložba svima nam pruža širi uvid u izuzetno važnu i cijenjenu djelatnost koja se provodila u rasvjetljavanju hrvatske povijesti u starohrvatskom gradu Ninu u navedenom vremenskom razdoblju. Zadarski Arheološki muzej već cijeli niz desetljeća provodi istraživanja na prostoru grada Nina u cilju zaštite kulturne baštine i čitavo smo vrijeme ponosni na odnos gradskih vlasti, kao i žitelja Nina, istaknuo je uz ostalo Jakov Vučić.

Na kraju autorima i okupljenima se obratio gradonačelnik Emil Ćurko koji je rekao kako je ovaj događaj, uz njegovo nemjerljivo povijesno značenje, vrijedan segment obogaćivanja njihova kulturnog ljeta te našeg identiteta.

- S ovog mjesta pozivam sve moje Ninjane da obiđu i razgledaju ovu izložbu koju proglašavam otvorenom, istaknuo je Ćurko, čije su riječi okupljeni popratili snažnim pljeskom.