Linija Mali lošinj-Zadar odgođena do daljnjega

Foto: Vedran SITNICA

Jadrolinija je putem internetskih stranica obavijestila putnike kako se trajektna linija 401 od Malog Lošinja - Premude - Silbe - Oliba - Ista za Zadar, a koja je trebala isploviti u subotu u 16:30 sati iz Malog Lošinja, odgađa do daljnjega.

Iz Jadrolinije su šturo napisali kako će "putnici biti blagovremeno izvješteni u svezi naknadnog polaska ili eventualnog odustajanja od obavljanja linije".

Zatražili smo dodatno pojašnjenje iz Jadrolinije zbog čega je ova linija obustavljena te smo dobili sljedeći odgovor.

- Trajekt Lastovo je ostao u Malom Lošinju zbog tehničkog problema, čekaju se serviseri koji će doći tijekom noći i nadamo se do sutra popraviti kvar. Linija će biti u prekidu i sutra ujutro s polaskom iz Zadra jer se trajekt neće uspjeti vratiti u Zadar do 9:30 sati, dodatno je pojasnila Marija Zaputović, glasnogovornica Jadrolinije. Istaknula je kako su putnici obavješteni, a moći će sutra ujutro doći do Zadra katamaranom Novalja koji ide iz Pule za Zadar.