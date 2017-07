Marcelu zanimaju samo teretni brodovi i "makine"

U njezinoj generaciji, kao također jedina djevojka iz svoje generacije u smjeru nautičara, s odličnim uspjehom je maturirala njezina najbolja prijateljica Iva Švorinić iz Sali na Dugom otoku. Nakon završetka studija ona sebe jednog dana vidi na nekom kruzeru

Foto: A. SITNICA

Njezino će ime ostati zlatnim slovima zapisano u povijesti zadarske Pomorske škole jer ona je prva i za sada jedina djevojka koja je maturirala kao tehničarka za brodostrojarstvo u 60 godina od osnivanja ove srednje škole.

Radi se o Marceli Škrokov iz Neviđana na otoku Ugljanu, koja potječe iz obitelji ribara i moreplovaca, što je i predodredilo njezin životni put.

Djed i otac su strojari

- Mi imamo dva broda i bavimo se turizmom. Djed mi je strojar, otac mi je strojar, a brat nautičar. Od malih nogu uvijek sam se motala oko brodova s ocem i bratom i uvijek sam tatu "pilala" da me uči svemu onome što zna, a što je vezano uz brod, more, plovidbu. Posebno su me uvijek zanimali brodski motori, pa sam već kao mala i ja htjela popraviti svaki kvar. I tako je ljubav počela... Kad se trebalo upisati u srednju školu, niti jednog trenutka nisam dvojila. Odmah sam znala - Pomorska škola, smjer tehničara za brodostrojarstvo i to je to. Mene ne zanimaju luke i kruzeri, mene zanimaju samo teretni brodovi i "makine" - kaže mlada maturantica.

Otkriva, potom, kako mama nije baš bila oduševljena njezinom idejom, pa ju je čak odgovarala od nauma, predlažući Hotelijersko- turističku i ugostiteljsku školu ili, pak, neku od gimnazija, a onda se i ona pomirila s Marcelinim izborom.

Na pitanje kakve su na početku bile reakcije profesora i njezinih školskih kolega kada se prvi put pojavila kao jedina djevojka u muškom svijetu, rekla je da je iznenađenje trajalo samo prvi dan, u prvom razredu.

- Već drugi dan je sve bilo normalno. Imala sam super ekipu u razredu i bilo mi je sjajno s mojim prijateljima i kolegama sve četiri godine. Ravnatelj Svetko Perković me gledao kao "suho zlato" kad sam se došla upisati. Bila sam ravnopravna, a iako sam jedina djevojka, nisam imala "popusta" kod profesora. A škola je bila zahtjevna jer smo imali puno fizike i matematike. Sada mi je, naravno, drago da je tako jer sam puno naučila - zaključuje simpatična mlada Marcela dodajući kako je "sve u životu onako kako se postaviš".

Asistenturu želi odraditi u Tankerskoj

Sada mora odraditi obaveznu asistenturu i vjeruje kako će imati mogućnost to odraditi u zadarskoj Tankerskoj plovidbi jer, kako kaže, ipak, su to domaći ljudi.

Njezina kolegica i najbolja prijateljica Iva Švorinić iz Sali na Dugom otoku jedina je djevojka iz svoje generacije koja je, također, s odličnim uspjehom maturirala u Pomorskoj školi, za smjer nautičara.

- I ja sam bila jedina djevojka u svom razredu. A kad smo trebali ići na obveznu praksu na Kraljicu mora, onda smo Marcela i ja išle u istom "điru". No, ravnopravno samo radile sve na brodu i držale "gvardiju" - priča uz smijeh Iva.

I njoj je Pomorska škola bila prvi i jedini izbor i nije joj žao. Sada joj je plan upisati Pomorski fakultet i nautiku nastaviti dalje studirati, a nakon prvostupničke diplome voljela bi odraditi kadeturu, pa vidjeti što dalje.

- Školovanje bi svakako voljela nastaviti i završiti pet godina. Za razliku od Marcele, ja sebe jednog dana vidim možda na nekom kruzeru - otkrila je Iva Švorinić.