Neki branitelji ni u 20 godina nisu uspjeli riješiti svoj status

Novi predsjednik nacionalne Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ante Martinac, bio je ovih dana na sastanku s ministrom branitelja Tomom Medvedom te kaže kako su detaljno razgovarali o problemima branitelja, pa i redefiniranju roka za rješavanje statusa. - Novi će zakon vjerojatno doživjeti neke promjene, pa je pitanje je kako će sve to nakon čitanja u Saboru u konačnici izgledati. No, po meni je bitno da novi rok omogućuje stjecanje prava svim braniteljima koji su do sad u tome bili zakinuti i koji su doživjeli niz nepravdi jer zbog raznih okolnosti do danas nisu uspjeli riješiti status. Iako to nekome izgleda čudno, doista ima onih koji u 20 godina nisu uspjeli ostvariti svoja prava - kaže Martinac.