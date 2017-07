Od danas prva zona 12 kuna

U svim zonama parkiranje se naplaćuje od 8 do 22 sata

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Ukoliko želite parkirati tik uz more kroz sljedeća dva mjeseca na Poluotoku će vas to koštati 12 kuna. Naime, s današnjim danom stupa na snagu odredba o skupljoj naplati parkinga u prvoj i drugoj zoni. Od 1. srpnja do 31. kolovoza parking se u prvoj zoni naplaćuje 12, a u drugoj deset kuna. Ukoliko vam se to čini skupo imate izbor treće i četvrte zone u kojima cijena ostaje ista, tri, odnosno dvije kune. Za one koji ne znaju treća zona obuhvaća Ljepoticu i parking na Relji, a četvrta Ravnice. Novost je, također, da se na Ravnicama postavlja rampa, tako da će se satnica detaljno obračunavati.

Od danas kreće naplata parkiranja i u Petrčanima, i to dvije kune po satu. U svim zonama parkiranje se naplaćuje od 8 do 22 sata, no važno je naglasiti još jednu stvar. Naime, od jučer bi trebali pripaziti na parkiranje nedjeljom i praznicima, jer se kroz srpanj i kolovoz naplaćuje i tim danima.