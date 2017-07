Snježani Jurinić licencija SUCCESS-a

Uvjerenja o znanju upravljanja dobilo je osam hrvatskih sportskih djelatnica iz različitih udruga, a među njima najviše je prvih operativki nacionalnih sportskih saveza

Jučer su na prigodnoj svečanosti u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora dopredsjednica HOO-a i predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost u sportu Morana Paliković Gruden i koordinatorica za fondove i programe EU u HOO-u Alma Papić uručile hrvatskim sportskim djelatnicama licencije za obavljanje visokih rukovodećih poslova u sportu prema projektu SUCCESS (Strengthening good governance in the European sport community by providing women with necessary competencies in order to support gender balance and equality in decision-making in sport structures).

Uvjerenja o znanju upravljanja dobilo je osam hrvatskih sportskih djelatnica iz različitih udruga, a među njima najviše je prvih operativki nacionalnih sportskih saveza. Licencije su dobile: predsjednica Sportske zajednice Grada Zadra Snježana Jurinić, članica Izvršnog odbora Zajednica sportskih udruga grada Rijeke Vera Begić Blečić, glavna tajnica Zajednica sportskih udruga grada Vinkovaca, Mirjana Bošnjak Kobaš, glavna tajnica Hrvatskog klizačkog saveza Melita Juratek Cipek, , glavna tajnica Hrvatskog sportskog plesnog saveza Dragana Majcen, glavna tajnica Hrvatskog triatlon saveza Nataša Preis-Bedenik, stručna suradnica u Sportskoj zajednici Osječko-baranjske županije Mirna Rajle Brođanac i glavna tajnica Hrvatskog biciklističkog saveza Ivana Ruszkowski.

- Vi ste generacija novog europskog znanja sportskog upravljanja. Koristite ga a ja ću biti najponosnija ako to znanje primijenite za što ste i pozvane. Ovo je misija. Ostanite umrežene ne samo u ovome već i inicirajte umrežavanje unutar hrvatskog sporta - kazala je dopredsjednica HOO-a Paliković Gruden čestitajući dobitnicama licenci.

Riječ je o europskom projektu kojeg su pokrenuli olimpijski odbori Italije, Francuske, Češke, Litve, Slovačke i Hrvatske. Upravo je HOO bio vodeći partner u projektu za koji je u 2015. godini dobio potporu iz programa Erasmus+: Sport, najvećeg programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje do 2020. godine. Cilj ovog projekta jest doprinos europskom cilju u postizanju pune rodne ravnopravnosti u upravljačkim tijelima i na mjestima odlučivanja u sportskim organizacijama do 2020. godine.

U ime sportskih djelatnica, HOO-u i njegovom vodstvu zahvalila je polaznica SUCCESS-a, predsjednica Sportske zajednice Grada Zadra Snježana Jurinić naglasivši važnost obrazovanja djelatnika na lokalnoj razini kojeg smatra temeljem razvitka sporta u zajednici.