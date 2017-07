Zadarska mladež preuredila Sfingu!

Svaki dan tu prolazimo, zjapi prazno, a mi smo vidjeli da ima potencijala i da je to park koji bi mogao privlačiti ljude i djecu, te smo krenuli u akciju, kazala nam je Karla iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru

Foto: Marin GOSPIĆ

Zorno su u subotu bile vidljive riječi pjesme Tomislava Ivčića: "Radost si mi grade dao, a ja tebi mladost cilu". Mladima je često puta potrebno samo dati prostora i sredstava, a volje im nikad ne nedostaje. Pokazali su to u parku Sfinga u kojem je održana građanska akcija pod nazivom "Sfinga - prostor za druženje". Akciju su osmislili mladi grada Zadra u sklopu međunarodnog obrazovnog projekta "Art of Democracy", čiji je nositelj zadarska udruga "Mala filozofija". Projekt je financiran od strane "Anne Lindh Foundation", te sufinanciran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Zadarske županije.

Ivana Kragić iz Male filozofije kaže kako je u projektu riječ o razvijanju kritičkog mišljenja.

- Kad smo krenuli, nismo ni znali što očekivati. Svaka subota nas je sve više poticala da dolazimo, jer bismo provodili sate i sate razmišljajući o stvarima koje ljudima ni ne padaju na pamet. Kada se krene u raspravu onda je to puno zanimljivije, a najbolji dio je kad se prijeđe u praksu. Odlučili smo se za ovaj park Sfinga jer većina nas pohađa školu u neposrednoj blizini. Svaki dan tu prolazimo, zjapi prazno, a mi smo vidjeli da ima potencijala i da je to park koji bi mogao privlačiti ljude i djecu, te smo krenuli u akciju, kazala nam je Karla iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru. Uz nju, radionice su pohađale Barbara, Sara, Sandra i Tena iz iste škole te Kate iz Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Do radionica su došle vidjevši plakat u školi te su se odlučile prijaviti. Kažu kako su preko radionica naučile puno toga, stekle nova prijateljstva i životna iskustva.

Subotnji program bio je uistinu bogat, a sve je krenulo jutarnjim čišćenjem parka i postavljanjem interaktivnih lutaka. U poslijepodnevnim satima sadilo se cvijeće, bojale klupe i izrađivao labirint, a onda su uslijedile razne radionice, u organizaciji Klooza i ZaPisa. Za kraj dana priređeno je kino na otvorenome.