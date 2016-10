Došli u vinograd, pobrali grožđe, izmastili ga i još platili za to

„Ma kad ti kažem, njih dvadeset je došlo u polje, malo su pojeli, popili i onda su uzeli kante, pobrali grožđe, izmastili ga i odnijeli u podrum. I onda su još sve to platili." Ovako nekako ide priča od neki dan iz Briševa, nakon što je dvadesetak zaposlenika jedne belgijske tvrtke, u sklopu svog 'team building' programa, odlučilo odabrati 'dan iznenađenja' na gospodarstvu Butić. I dok se jedni čude, drugi to poslovno zovu 'ruralni turizam'. A stranci - oduševljeni.

- U našoj zemlji ovakvu mogućnost nemamo. Grožđe zbog geografskog položaja i meteoroloških uvjeta kod nas ne uspijeva, tako da je ovo uistinu bilo jedinstveno iskustvo, pojasnio je jedan od zaposlenika tvrtke Made with love, Frederick Vanbrabant. A kako kao pravi pripadnici IT sektora većinom borave za računalima, boravak u prirodi, među vinogradima, došao im je kao naručen.

'Krivac' za sve to bila je Anne-Julie Van Bever, također zaposlenica te tvrtke, koja je za svoje kolege poželjela organizirati večer koja će za njih biti 'za pamćenje'. Na kraju su dobili cjelodnevni tretman, a kad su u večernjim satima zaplesali kolo, ali provukli i pokoji vlakić na zvukove harmonike, oduševljenja zbog sudara dvaju svjetova bilo je napretek.

- Željeli smo nešto posebno za zadnji dan boravka u Hrvatskoj i uz pomoć dviju djevojaka došli smo do obitelji Butić. Isprva je verzija obuhvaćala samo ''tajnu večeru' s posebnim menijem, no oni su nam predložili i nešto više od toga, ukoliko smo otvoreni za to. Naravno, pristali smo i evo nas tu, kazala je Anne-Julie Van Bever, čije su kolege upravo u tom trenutku bosim nogama spretno mastili grožđe u kantama. I sama se okušala u ovom tradicionalnom načinu obrade grožđa, a osjećaj je bio izuzetan, kaže.

A još kada su čuli da će od grožđa koje su pobrali i obradili biti napravljeno vino s imenom njihove tvrtke, sreći nije bilo kraja. Naravno, cijela ova ponuda dobro je uklopljena i s gastronomskim dijelom priče. Domaće vino, te pršut i ovčji sir prema staroj recepturi obitelji Butić, sve napravljeno u vlastitoj radinosti, mogli su se konzumirati na svakom koraku ove 'težačke rute', a i sam zaključak večeri obilovao je gastro detaljima poput poslužene divljači koju su vlasnici sami ulovili, pa onda i pripremili.

- Jednostavno smo primijetili da naši gosti, uz izvornu hranu, imaju potrebu da još direktnije osjete kraj u koji dolaze. Kada smo čuli da nam u rujnu dolazi dvadesetak stranaca željnih posebnog iskustva, berba grožđa se činila kao pravi izbor, pojasnio je Ante Butić iz OPG Butić. A kada su mu njegovi gosti po dolasku s kombijima priopćili kako dio njihovih kolega u Briševo dolazi pješke iz Zadra, čisto onako, jer su željni prirode i poljskih puteva, u potpunosti je, kaže, bio siguran da je odabrao pravu ponudu za njih.