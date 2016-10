Fekalije najveća prijetnja uzgajalištima dagnji u Novigradskom moru

Foto: Velimir BRKIĆ

Javno poduzeće Hrvatske vode izradit će idejno rješenje sustava otpadnih voda za dva ekološki vrlo osjetljiva područja Zadarske županije - Karinsko i Novigradsko more. Glavni je to zaključak okruglog stola, koji je u organizaciji Udruge Eko Zadar, održan u Maslenici s temom "Utjecaj fekalnih ispusta na Novigradsko i Karinsko more".

Kako je ovom prigodom načelnicima i gradonačelnicima samouprava s ova dva jedinstvena područja kazala Fani Bojanić, zamjenica generalnog direktora Hrvatskih voda zadužena za područje Jadranskog sliva, ovo područje je posebno osjetljivo na sve utjecaje i stoga je potrebno da se vodi računa o njegovoj zaštiti.

- Prema izvješću za razdoblje 2012. - 2015. stanje na ovom području je dobro, ali je ipak prepušteno prirodi koja utječe na održavanje ekološkog sustava u Novigradskom i Karinskom moru, naglasila je Bojanić. Zbog kompliciranog sustava vezanog uz apliciranje jedinica lokalne samouprave na fondove Europske unije, ali i činjenice da vrijednost projekata ovakve vrste ne smije prelaziti iznos veći od milijun eura, kako su naglasili predstavnici općina Jasenice, Novigrad i Posedarje te gradova Obrovca i Benkovca, projekte poput sustava odvodnje uz područje Karinskog i Novigradskog mora jednostavno je nemoguće realizirati.

Nestandardizirane septičke jame

- Hrvatske vode trebale bi potaknuti projekt rješavanja sustava odvodnje uz Novigradsko more, iako, koliko je meni poznato, to nije jedan od njihovih prioriteta, prozvao je Martin Baričević, načelnik Općine Jasenice na posredan način i zamjenicu direktora Hrvatskih voda. Ivica Zurak, načelnik Općine Posedarje naglasio je kako njegova jedinica lokalne samouprave ima projekt za sustav odvodnje težak 10 milijuna kuna, ali da je to iz njihovog općinskog proračuna nemoguće isfinancirati.

- Činjenica je kako imamo veliki broj septičkih jama na našem području koje nisu standardizirane te da otpadne vode prolaze kroz zemlju i završavaju u moru. To je za mene trenutno najveći problem u ovoj državi, zaključio je Zurak.

Branko Kutija, gradonačelnik Benkovca naglasio je kako je problem svih općina i gradova isti, odvodnja otpadnih voda, ali još više činjenica da se jedinice lokalne samouprave ponašaju "kao država u državi", odnosno da se ne povezuju i tako lakše rješavaju probleme koje imaju. Rješavanje sustava odvodnje na području Karinskog i Novigradskog mora, rečeno je na ovom skupu, kreće se oko 80 milijuna kuna, što same jedinice lokalne samouprave ne mogu niti financijski, a ni organizacijski riješiti.

Dramatična situacija

- S jedne strane radi se o preskupom projektu, ali i njegovoj neisplativosti kada se govori o ekonomskim pokazateljima, naglasio je Joso Klapan, načelnik Općine Novigrad. U području Novigradskog mora razvijene su lokacije na kojima se uzgajaju školjke i što se tiče mikrobioloških nalaza u ovoj godini nije bilo problema, dok je tijekom 2014. i 2015. godine bilo slučajeva kada je zbog utjecaja fekalnih voda na morske organizme bilo i zatvaranja uzgajališta, naglašeno je to na ovom skupu. Područje Grada Obrovca kojemu pripada osam naselja, vezano je uz Karinsko i Novigradsko more i to zbog činjenice da se rijeka Zrmanja ulijeva u Novigradsko more, a u nju se ispuštaju kanalizacijski ispusti koji i na taj način zagađuju cijeli povezani sustav.

Javnu raspravu zaključio je dr.sc. Tomislav Šarić sa Sveučilišta u Zadru rekavši kako je situacija, što se tiče onečišćenja u cijelom ekološkom sustavu Novigradskog mora, dramatična. Ovom prigodom naglašeno je kako je, unatoč tome što su u Županijskom prostornom planu navedena područja za uzgoj školjaka, ne smije dogoditi da se u njihovoj blizini grade turistički kompleksi prije nego što se riješi sustav odvodnje otpadnih voda. Naime, ulaganja u uzgajališta se mjere u desecima milijuna kuna te se, zaključili su sudionici ovog skupa, ne smije dogoditi da zbog mogućih zagađenja dođe do šteta koje mogu imati poduzetnici.