Fužine prva postaja stolnotenisača

Dobrodošli u Fužine - stoji na ulazu u ovu goransku općinu, a na internetskoj stranici Turističke zajednici Općine Fužine objasnit će da su...:

- Fužine smještene 730 metara nad morem, u jugozapadnom dijelu Gorskog kotara, okružene slikovitim planinama, tišinom stoljetnih šuma crnogorice i ljepotom svojih jezera. Po zadnjem popisu cijela općina je imala 1.592 stanovnika, koji su raspoređeni u devet naselja....

Upravo će Fužine, odnosno njihov klub Bajer, biti i prvi ispit stolnotenisačima Donata, koji su se nakon ispadanja iz Superlige morali pomiriti s činjenicom da će igrati u nižem rangu i to po prvi put nakon 20-ak godina u kojima su u kontinuitetu igrali u najvišem rangu.

- Nikada nisam bio u Fužinama, ali čuo sam da je zaista lijepo - rekao je Davor Karlović, trener Donata, koji je kroz bogatu igračku, ali i kraću trenersku karijeru, više gostovao po Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci, nego u manjim općinama. Sada su se stvari promijenile, no makar će on i njegovi igrači dobiti priliku upoznati manja, ali svakako lijepa hrvatska mjesta. Naime, jasno je već bilo već na početku prošle sezone da Donat s rosterom u kojemu su bili isključivo domaći kadeti i juniori nema što tražiti u Superligi. Ispadanje, i to bez pobjede, bila je surova realnost, iako i sam Karlović ističe kako se nije dogodilo ništa tragično.

- Financije su nam određivale sklapanje rostera. Nismo željeli trošiti ono što nemamo i odlučili smo napraviti potpuni rez i našim mladim igračima dati priliku igranja u Superligi. Dogodilo se to da smo očekivano ispali i sada ćemo s našim mladim igračima igrati Prvu ligu, koja je realna za ovu momčad.

Legendarni zadarski stolnotenisač, a sada trener mladih igrača, na raspolaganju će, kao i lani, imati Antonija Goju, Filipa Miljatovića, Antu Ražova i Ivana Bušljetu, koji su prošli pripreme za znatno realniji izazov, nego što su ga imali lani.

Niti ove sezone pred mladu momčad se neće stavljati imperativ brzog povratka u elitni rang.

- Nemamo razloga ganjati Superligu, već samo želimo što bolje iskoristiti igranje u Prvoj ligi za razvoj naših igrača. Naravno, da od njih ove sezone očekujem pobjede. Pogotovo od Goje, koji je dokazao kako može igrati i s dijelom igrača iz Superlige. Vjerujem da možemo biti blizu vrha, ali nemamo kvalitetu boriti se za ulazak u Superligu. To je plan za sezonu 2017./18.