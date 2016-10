Klipa: Zadar je najveći košarkaški grad u regiji

Moram izraziti zadovoljstvo i sreću što sam ponovno u Zadru, koji je najveći košarkaški grad u regiji. S velikim poštovanjem svi pričaju o ovom gradu, njegovoj tradiciji i igračima koje je stvorio i to se i dalje prenosi po širim prostorima - kazao je Klipa

Foto: Zvonko KUCELIN

Slobodan Klipa oduševio je zadarske novinare svojim uvodom na press konferenciji. Prije nego li je krenuo u analizu utakmice, u kojoj je njegova momčad poražena u dramatičnoj završnici, trener FMP-a je kazao:

- Prije svega moram izraziti zadovoljstvo i sreću što sam ponovno u Zadru, koji je najveći košarkaški grad u regiji. S velikim poštovanjem svi pričaju o ovom gradu, njegovoj tradiciji i igračima koje je stvorio i to se i dalje prenosi po širim prostorima.

Samu utakmicu Klipa je prokomentirao ovako:

- Znali smo da je Zadar u velikim problemima i da je u posljednji trenutak ostao bez dvojice važnih igrača. Osim toga, Vladović je bio vrlo neraspoložen, a on je motor ove momčadi. Nažalost, nismo uspjeli iskoristiti priliku koja nam se ukazala. Ova pobjeda bi za nas bila ekstra premija, jer da kao debitant u ligi pobijediš Zadar u prvom kolu u gostima, to bi bilo fenomenalno i veliki motiv i poticaj za daljnji rad. U završnici nismo imali ni sreće, ali Zadar je zasluženo pobijedio. Imali smo naše prilike, na kraju i ta dva bacanja, kojima smo ispustili pobjedu, ali to je sport, sve je to igra, nemamo za čim žaliti.

Dugo se činilo da FMP ima utakmicu u svojim rukama, ali kada je bilo najvažnije, Beograđani nisu pogodili neke otvorene šuteve i dali su domaćima priliku za povratak.

- Zadrani su u drugo poluvrijeme ušli vrlo agresivno, donosili su dobre odluke i igrali na raspoložene igrače. Pokazali su karakter. Marinković i Barać su nam radili velike probleme ispod koša, a mi smo odigrali mekano i dopustili smo im mnogo poena iz reketa. Nismo to dobro zatvorili, iako su oni očajno šutirali za tri poena i nije bilo razloga da ih vani čuvamo u tolikoj mjeri.

Kakve su ambicije i želje FMP-a u ove sezone?

- Pokazali smo da smo mlada momčad, koja može igrati s karakterom. Nedostaje nam iskustva. Prošle sezone smo u košarkaškoj ligi Srbije lako rješavali ovakve situacije, a ovo je za moje igrače novo iskustvo. Osim toga, došlo je i do nekih promjena u momčadi i još nismo dovoljno uigrani, no mislim da ćemo igrati sve bolje. Važno je da igrači dobro treniraju i napreduju, a vjerujem da će uskoro doći i pobjede. Naš cilj je razvijati igrače i ostati u ligi, te sakupiti što više pobjeda, jer je u porazima teško razvijati igrače. Zadru želim sve najbolje u nastavku sezone - zaključio je Klipa.