Košarkašice s kadetkinjama u seniorskoj ligi

Ženski košarkaški klub Zadar lani je prvi put u svojoj povijesti igrao finale Prvenstva Hrvatske. Bio je to najveći uspjeh kluba koji je od 2006. u kontinuitetu u A-1 ligi. Toliko dugo u najvišem rangu još su samo Medveščak i Šibenik. Nova sezona teško može donijeti ponavljanje lanjskih rezultatskih dostignuća. Financijska kriza, koja je počela kada je Grad Zadar, odnosno njegova Športska zajednica, donio proračun za 2016. godinu, p(r)otresla je redove "bijelo-plavih". Proračun je smanjen pod obrazloženjem koje bi se moglo svesti na to da "Grad ne plaća sportaše", odnosno da svi klubovi koji se kroz Športsku zajednicu financiraju novcem građana ne mogu ta sredstva koristiti kao novčane naknade svojim članovima.

Bio je to udarac koji je ekipa izdržala u prvih pet mjeseci, djevojke su igrale "na lijepe oči", dogurale do finala i podvukle crtu. Dio iskusnijih nakon "proračunavanja troškova" shvatio je da se bez makar simbolične naknade (koja je i do tada više bila stipendija negoli plaća) teško može igrati košarku na koliko-toliko ozbiljnoj seniorskoj razini, a da se pri tome radi neki posao od kojeg će se živjeti.

Tako je u prvi plan došla generacija igračica 2000./01. koja je na lanjskom kadetskom Prvenstvu Hrvatske bila treća, a završnica juniorskog PH nespretno je izgubljena u administrativnim zavrzlamama. Djevojke koje će i ove godine imati status kadetkinja, a sada i seniorki, prva su generacija koja se pojavila nakon slavne 1988./89. (M. Vrsaljko, Borović, Nikpalj, A. Erslan...) u kojoj ima zanimljivih igračica na svim pozicijama. Od iskusnijeg društva pripreme su odradile jedino Lara Nikpalj i Nina Dedić. Odlazak stožerne igračice Ane Vrsaljko te dugogodišnje kapetanice Antonije Erslan, čija je sestra Marta preselila u Ragusu, trenutačno izgledaju kao nedostaci koje je nemoguće nadoknaditi. Unatrag desetak dana s ekipom je i Glorija Sikirić, a na Višnjiku se još nadaju da bi im mogle pomoći i Lucija Štrmelj te Ivana Dujić, kojima je studij trenutačno u prvom planu.

- Uvijek smo kao klub bili prepoznatljivi po radu u kojem su igračice mogle napredovati. Rad je jedino što nam preostaje u situaciji u kojoj smo se našli jer smo izgubili previše iskusnih igračica. Ovo je potpuno nova ekipa kojoj će trebati vremena kako bi pokazala koliko može napraviti u seniorskoj košarci - kaže Marija Mazija, trenerica Zadra

U 1. kolu Zadru danas (subota, 17 sati) na Višnjik stiže Split. Utakmice dugogodišnjih poznanica (ne baš doslovno jer igračice se stalno mijenjaju) često su bile vrlo zanimljive.

- Dugo je naša snaga bila odličan početak lige jer smo bili jedan od onih klubova koji je najspremnije ušao u sezonu. Sada će biti drugačije jer u prvim utakmicama nećemo biti na najvišoj razini. Morat ćemo se polagano dizati kako utakmice budu odmicale nadajući se da u početnom dijelu nećemo puno toga izgubiti. Najteže će biti preživjeti početak, bez obzira na protivnice s kojima budemo igrali.