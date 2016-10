Marinković: Vjerovali smo do kraja i bili u pravu

Foto: Zvonko KUCELIN

"Ivane, Ivane", skandirala je zadarska publika Ivanu Marinkoviću nakon pobjede protiv FMP-a. Iako će on sam odmah istaknuti da je za to zaslužna cijela momčad, kada netko zabije 32 od 78 poena jasno je da mu pripada epitet junaka susreta.

- Bila je to stravično teška i važna utakmica za nas, a samim time i vrlo bitna pobjeda i zbog bodova i zbog samopouzdanja za nastavak sezone. Obje momčadi su bile vrlo nervozne, što se vidi po postotku ubačaja za tri poena. Osjetio se pritisak - kazao je centar Zadra.

- Katastrofalno smo otvorili susret, gubili i preko deset razlike, ali pokazali smo karakter. Nije bilo lako većim dijelom susreta juriti rezultat, ali smogli smo snage da, uz malo sreće u završnici, okrenemo to u našu korist. Čestitam momcima, jer smo ostavili srce na terenu i hvala publici koja nam je bila vjetar u leđa.

U drugom poluvremenu Zadar je izgledao mnogo bolje nego u prvom. Što se dogodilo u svlačionici?

- Na poluvremenu smo znali da imamo dobar rezultat s obzirom na to kako smo igrali. Znali smo i da se moramo nastaviti boriti, igrati što čvršće i vjerovati u pobjedu do samoga kraja. Tako je i bilo, vjerovali smo i bili u pravu.

Skromni Beograđanin o skandiranju zadarske publike tek će kratko:

- Naravno da je to nešto, što svaki igrač može samo poželjeti i puno mi to znači. No, mnogo je važnije da smo ABA ligu otvorili pobjedom. Svjesni smo kakvi nas protivnici sada očekuju i pokušat ćemo izvući maksimum - zaključio je Marinković.

Boris Barać, još jedan od junaka prve ovosezonske pobjede, uoči današnjeg gostovanja u Podgorici kaže:

- Sigurno da je mnogo lakše ići tamo s dva boda na kontu. Nismo imali baš vremena za odmor, ali pokušat ćemo odigrati najbolje što možemo i pružiti otpor tom jakom protivniku. Pa ako nam se ukaže prilika... Budućnost je u prvom kolu dobila Cedevitu u Zagrebu i jasno je da je i protiv nas favorit. Osim toga, nemamo baš dobra iskustva s njima u službenim utakmicama. Čeka nas teška borba, dat ćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti - kaže krilni centar Zadra.