Matulović: Nećemo se predati, idemo se boriti

Moji igrači su protiv FMP-a odigrali junačku utakmicu. Na tragu tog drugog poluvremena pokušat ćemo se suprotstaviti Budućnosti. Morača je izuzetno neugodan teren, gdje samo maksimalno timskom, agresivnom i borbenom igrom možemo parirati protivniku - kaže trener Zadra

Foto: Zvonko KUCELIN

Nisu se košarkaši Zadra stigli pošteno ni naspavati nakon pobjede na otvaranju sezone protiv FMP-a. Već sljedeće jutro u 9,30 krenuli su put Podgorice, gdje ih danas očekuje dvoboj 2. kola ABA lige protiv Budućnosti. Momčadi, koju su nedavno na Zadar Dogus Basketball Tournamentu pobijedili sa 90:80, ali i momčadi, koja prije tri dana svladala Cedevitu u Zagrebu s 80:70. I tako dodatno osnažila svoj status jednog od glavnih favorita regionalnog natjecanja. Kada se tome pridoda i negativna tradicija koju Zadrani imaju u glavnom gradu Crne Gore (vidi okvir) pa dan odmora manje od protivnika, te skraćena rotacija, jer Ante Matulović i dalje ne može računati na Igora Marića i Maja Kovačevića, jasno je da im šanse večeras i nisu prevelike. Zapravo, sve osim pobjede Budućnosti bila bi velika sportska senzacija.

Teško gostovanje

- Budućnost je na otvaranju iznenadila Cedevitu u gostima i to posve zasluženo. Za njih je to bila zlata vrijedna pobjeda. Dobra su momčad, jaka, vrlo čvrsta, u usponu forme i svjesni smo da nećemo imati nimalo lak posao. No, nećemo se predati. Idemo tamo dati sve od sebe pa ćemo vidjeti. Lopta je okrugla i ako nam se ukaže prilika da nešto napravimo, pokušat ćemo ju iskoristiti. U svakom slučaju, moramo odigrati što kvalitetnije i borbenije - kaže Matulović.

Zadrani su glavni dio posla za ovaj tjedan već napravili. Pobjeda protiv FMP-a bila je imperativ i sada kudikamo rasterećenije mogu igrati u Podgorici.

- Osvojili smo izuzetno važna dva boda, pogotovo jer nas očekuje vrlo težak raspored, s obzirom da u sljedeća tri kola igramo protiv Budućnosti, Crvene zvezde i Cedevite, tri ponajveća favorita ABA lige. Zato nam je ta pobjeda bila jako bitna i mislim da su je moji igrači željeli više nego protivnički. Znali smo da nas čeka teška borba svih 40 minuta, što sam i rekao u najavi i sretan sam što smo iz nje uspjeli izići kao pobjednici - komentirao je trener Zadra.

Bila je to jedna od onih utakmica samo za one jakih živaca. FMP je poveo 8:21 i još je u nekoliko navrata kasnije imao dvocifrenu prednost, a Zadar se tri četvrtine nekako održavao na životu. Onda je u četvrtoj preokrenuo, poveo, došao čak i do +6, uz dva bacanja, kojima je mogao sve riješiti, ali ni ovaj put nije mogao bez drame. Toni Jelenković je u posljednjoj minuti zabio dva od tri penala za 77:76, da bi na drugoj strani Dragan Apić četiri sekunde prije kraja promašio oba bacanja.

- Otvorili smo vrlo nervozno, uz mnogo promašenih zicera i slobodnih bacanja. Od početka se u naše redove uvukla nervoza, kakva se inače događa u prvim utakmicama sezone, pogotovo na domaćem terenu. Nadali smo se da to neće biti tako, ali dogodilo se i dobar dio utakmice smo se morali boriti s tim. Nije se bilo lako vratiti, ali na poluvremenu smo zaostajali samo -4, što nije velika razlika, s obzirom na to kako smo odigrali tih 20 minuta. Uspjeli smo uvjeriti igrače da mogu preokrenuti i do kraja su pokazali izuzetnu energiju, htijenje i želju, za što smo u završnici nagrađeni i dozom sreće.

Junačka utakmica

Najbolju utakmicu u dresu Zadra odigrao je Ivan Marinković, autor 32 poena (13-15 za dva, 6-8 sl. bac.), uz osam skokova i valorizaciju 41. Pratili su ga Boris Barać (19p, 8sk) i Lovro Mazalin (16p, 6sk, 4as), a valja podvući i 10 asistencija Mislava Brzoje, te posebno učinak 19-godišnjeg Tonija Jelenkovića, koji se prvi put našao u tako važnoj ulozi u ABA ligi i vrlo dobro je iskoristio svojih 15 minuta. Uz četiri poena i tri asistencije, imao je i hrabrost i mirnoću u završnici, te je pokazao da se na njega itekako može računati u budućnosti.

- Imali smo tri napadački vrlo raspoložena igrača, Marinkovića, Baraća i Mazalina. Kada im se pridodao i mladi Jelenković, koji je u drugom poluvremenu, a posebno u završnici, odradio izuzetno velik posao, dobili smo dodatnu kvalitetu. Nadam se da će tako nastaviti i dalje, jer on je tip igrača koji to može. Ima hrabrost, ne boji se ničega, samo mu nedostaje još malo samopouzdanja da shvati da on mora biti vođa momčadi u napadu i određivati što i kako će se igrati.

Matulović je posebno htio istaknuti sljedeće.

- Sve te pojedince, koji su se istaknuli, "izbacio" je kolektiv. Ova pobjeda je proizvod cijele momčadi i zato čestitam igračima, jer su odigrali junačku utakmicu. Na tragu drugog poluvremena protiv FMP-a pokušat ćemo se suprotstaviti Budućnosti. Morača je izuzetno neugodan teren, gdje samo maksimalno timskom, agresivnom i borbenom igrom možemo parirati protivniku - zaključio je trener Zadra.