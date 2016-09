Pulja: Vrlina Otočkog bataljuna je hrabrost

Foto: Zvonko KUCELIN

Na jučerašnji dan prije 25 godina, 30. rujna 1991., po zapovijedi Zapovjedništva 112. brigade u mjestu Kali na otoku Ugljanu od već postojećih dragovoljačkih odreda oformljen je Otočki bataljun. Njegova zadaća bila je sudjelovanje u opskrbi otoka i razbijanje pomorske blokade Jugoslavenske ratne mornarice formirajući obalne bitnice na otocima Molat i Premuda.

Središnja svečanost povodom obilježavanja ove važne obljetnice za Otočki bataljun, pod nazivom "A školj provun na vetar zove, zove", održana je jučer u velikoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Zadru. Svečanosti su nazočili brojni pripadnici i prijatelji Otočkog bataljuna, predstavnici Grada i Županije predvođeni gradonačelnikom i županom, predstavnici općina, saborski zastupnici, ali i bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić.

- U Otočkom bataljunu bili su prisutni i djevojke i žene, mladići i muževi. Prije 25 godina smo se osnovali i sada obilježavamo sve naše poginule, sva naša prijateljstva, pjesme, tuge, žalosti i ponos što smo branili našu domovinu Hrvatsku, kazao je voditelj programa Saljanin Ante Mihić .

Okupljenima se obratio i zapovjednik Otočkog bataljuna Joško Pulja.

- Poziv generala Rajka Rakića da krenemo u Poličnik 1.1.1992. godine krenuo je tako da smo uzeli zastavu i vidjeli tko će ići. S puna dva broda, iz kojeg je popadalo ljudi, u grad smo došli bez puške i bez metka. Puške smo dobili tamo i tako smo otišli u Poličnik. I u akciji Maslenica na zapovijed nitko nije rekao 'ne'. Svi smo bili spremni ići. To je vrlina Otočkog bataljuna, to je hrabrost, kazao je Pulja, dodajući i to kako je Otočki bataljun kroz cijelo svoje postojanje bio na samoj crti bojišnice.