Redoviti pregledi, spašavaju život!

Prosječno godišnje od 100 do 110 žena oboli od raka dojke, a oko pet posto su mlađe od 40 godina. Između 30 i 40 žena godišnje nažalost, umre

Foto: Filip BRALA

Bez obzira na to koliko su žene danas svjesne važnosti redovitog odlaska ne preglede i bez obzira na to koliko je javnost danas senzibilizirana o problemu oboljevanja od raka dojke, još uvijek nije dovoljno i trebamo svi zajedno stalno upozoravati, ponavljati i pozivati žene da se odazivaju pozivima Ministarstva zdravlja na besplatne mamografske preglede - naglasila je Nives Kozulić, potpredsjednica zadarske Sekcije Europa Donna.

Dodala je kako nažalost, posljednjih godina, sve više i mlađih žena oboljeva od karcinoma dojke i kako je doista vrlo važno da se o tome javno govori i upozorava te je dodala kako u Zadru postoji sjajna suradnja između Zavoda za javno zdravstvo i njihove Udruge, odnosno Sekcije.

Naime, Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije, na Narodnom je trgu, već tradicionalno ružičastom vrpcom i šetnjom, obilježao upravo još jedan Dan ružičaste vrpce, kako se i simbolično zove i koji je svake godine iznova posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.

- Prosječno godišnje od 100 do 110 žena oboli od raka dojke, a oko pet posto su mlađe od 40 godina. Između 30 i 40 žena godišnje nažalost, umre. Želim posebno istaknuti kako je vrlo bitno da se žene odazivaju na pozive za preglede. To je osobito važno ukoliko postoje i genetske predispozicije u obitelji, pa bi već sa 30 godina žena trebala početi odlaziti na redovite preglede jer prevencija spašava život. Naš Zavod i zadarska Sekcija Europe Donne odlično već godinama surađuju i postali smo svojevrsni most i pomoć svim ženama - pojasnila je jučer i dr. Lilja Balorda specijalistica javnog zdravstva u Zavodu za javno zdravstvo Zadarske županije.

Dan ružičaste vrpce podsjećamo, humanitarna je akcija čiji je glavni cilj upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, jer se 90 posto oboljelih žena može izliječiti, ako se bolest otkrije u početnom stadiju. Ovu manifestaciju u Hrvatskoj organizira Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna i u Hrvatskoj se održava prve subote u listopadu.

Prema dostupnim podacima, u svijetu od raka dojke godišnje oboli 1,3 milijuna žena, a umre ih 458 tisuća. U europskim se zemljama svake dvije minute otkrije jedan slučaj raka dojke, dok svakih šest minuta zbog te bolesti umre jedna žena. Smatra se da će od raka dojke oboljeti jedna od deset žena.

Cijeli ovaj mjesec posvećen je borbi protiv raka dojke, a šetnjom Kalelargom i ulicama Poluotoka, zadarskoj Sekciji Europe Donne, jučer su se pridružile i poznate Relaksice koje svojim aktivnostima uvijek promiču važnost kretanja kao jednog od najbitnijih segmenata zdravog načina života.