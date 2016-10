Škola u Suhovarama grijat će se na pelete!

Radimo paket po principu 'ključ u ruke', a napravit ćemo potpuno novu kotlovnicu. Škola je dosad imala grijanje na lož ulje, a sada će imati obnovljivi izvor energije, odnosno pelete, kaže Ivan Križanec, direktor Cropelletsa

Foto: Marin GOSPIĆ

Zadrani su u subotu ujutro na Forumu mogli doznati štošta na sajmu energetske učinkovitosti - o solarnim sustavima, infracrvenom grijanju, grijanju na plin, pelete, fasadnim sustavima, te stolariji. Na sajmu su izlagači predstavili novitete u energetskoj učinkovitosti, kao što su solarna klupa, solarna stanica za bicikliste, solarna lampa, solarni tuš i solarni paneli za prozračivanje.

Na štandu Cropelletsa doznali smo kako kreće projekt na razini Zadarske županije koja je investitor, odnosno Hollistic programa financiranog od Europske unije, a radit će novu kotlovnicu za područnu školu OŠ Poličnik u u Suhovarama.

- Radimo paket po principu 'ključ u ruke', a napravit ćemo potpuno novu kotlovnicu. Škola je dosad imala grijanje na lož ulje, a sada će imati obnovljivi izvor energije, odnosno pelete, kaže Ivan Križanec, direktor Cropelletsa.

Brza isplativost

Križanca smo upitali kroz koliko će se razdoblje školi, odnosno Zadarskoj županiji, isplatiti prelazak na grijanje na pelete.

- Takve investicije se odmah isplate. Dosad smo radili preko trideset tako velikih projekata, a prosjek povrata investicije je dvije do dvije i pol sezone grijanja. Jedna prosječna škola na godišnjoj razini može potrošiti tri do četiri milijuna kuna na grijanje, a investicija rekonstrukcije kotlovnice je od 600 do 700 tisuća kuna, a grijanje je duplo jeftinije, onda govorimo o milijunima kuna koja država može uštedjeti i uložiti u obnovljive izvore energije.

Peleti su čisto drvo, odnosno odgovor drvne industrije u automatizaciji grijanja na drva. Trupac se guli od kore, melje se i preša u pelete. Dobije se čisto drvo bez umjetnih dodataka koje ima bolju iskoristivost.

- Mi nudimo domaći proizvod koji radi domaći čovjek. Razvijamo ekonomiju i zapošljavamo lokalno stanovništvo. Zašto kupovati skupi i ekološki štetan energent, kao što je lož ulje, kad možemo koristiti čisti domaći proizvod.

Prošli mjesec dovršen je gotovo identičan projekt sa grijanjem u školi u Muću Donjem, kojeg je financirala Splitsko-dalmatinska županija.

Ističe kako priča s obnovljivim izvorima energije ima pozitivan pomak, ali ne onoliki koliki bi mogla. Hrvatska je u zaostatku u odnosu na zapadnoeuropske zemlje, kaže, pet do deset godina.

- Potrebna su bespovratna sredstva za kućanstva. Lanjski natječaj za obnovljive izvore energije bio je vrlo značajan i preko njega su ljudi ulagali ne samo u grijanje na pelet, nego i u fasade i krovove svojih kuća i odaziv je bio velik, ali ove godine tog natječaja nije bilo. Nadamo se da će ga dogodine ponovno biti, kaže Križanec i ističe da čak 90 posto njihove proizvodnje peleta ide u inozemstvo.

"Vice Vlatković" ispred hrvatskog gospodarstva

Strukovna škola Vice Vlatkovića predstavila je svoja vozila, Čistoća energetski učinkovite usisavače. Zadarska županija dijelila je žarulje socijalno ugroženima, a Grad Zadar izlagao projekte Fiesta i CB Green. Gradimozadar.hr je dijelio svoje magazine.

- Koncepcija škole je takva da pratimo razvoj tehnologije u svim programima koje imamo pa tako i u elektrotehnici i primjeni obnovljivih izvora energije, ali i u elektromehatronici gdje uvodimo električna hibrid vozila. U tom segmentu smo čak i korak ispred gospodarstva Hrvatske. Cilj je da budemo relevantni i gospodarstvu damo kadrove koji su kompetentni, kako vole reći naši političari, iako malo čine po tom pitanju u praksi. Kod nas se to provodi i kroz redovni program i kroz satove izvannastavnih aktivnosti koji su iznimno popularni, kaže Tihomir Tomčić, ravnatelj Srednje strukovne škole Vice Vlatkovića.