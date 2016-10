Zadrani odbijaju cijepiti kćeri protiv HPV-a

Voditeljica Službe za školsku medicinu, dr. Đurđica Dragaš napominje kako je cjepivo neobavezno, ali da ga Zavod za javno zdravstvo preporuča jer djevojčice štiti od raka maternice

Zadarske srednje škole ovih dana na roditeljskim sastancima educiraju roditelje o potrebi cijepljenja učenica prvih razreda srednjih škola protiv Humanog papiloma virusa (HPV), najčešćeg uzročnika raka vrata maternice. Prethodno su učenicama podijeljeni letci Zavoda za javno zdravstvo koji detaljno informiraju o potrebi ovog cjepiva, te opasnosti od oboljenja HPV-om.

No, informacije iz škola kažu da je odaziv jako slab te se Zavodu dosad javio vrlo mali broj učenica. Uzrok je strah roditelja koji vjeruju da bi cjepivo moglo ostaviti ozbiljne posljedice na njihovu djecu, što su nam potvrdile i dvije majke s kojima smo razgovarali. Unatoč preporuci da svoje kćeri cijepe, u dogovoru s njima, odlučile se kako ipak neće dati svoj pristanak.

Ukoliko roditelji žele da im se kćer cijepi protiv HPV-a, moraju potpisati letak s kojim učenice dolaze na cijepljenje u Zavod za javno zdravstvo. Ove dvije majke prethodno su cjepivo istraživale na Internetu gdje su naišle i na priče o djevojčicama koje su navodno nakon cijepljenja umrle.

Neke zemlje zbog mogućih nuspojava povezanih s cjepivom povukle su ga s tržišta, te naredile istragu o njegovim nuspojavama nakon što su neke učenice pretrpjele dugotrajnu bol, trnjenje tijela, paralizu, a kao jednu od najtežih posljedica i - neplodnost. Japan je povukao preporuku za cijepljenje HPV cjepivom 2013. godine i nije ju ponovo uveo, iako su službene medicinske vlasti utvrdile da nema dokaza o povezanosti tegoba s cjepivom, jer u javnosti i dalje vlada zabrinutost oko nuspojava, poput dugotrajne boli i utrnulosti udova.

I u letku kojega ovih dana nudi zadarski Zavod za javno zdravstvo navode se moguće nuspojave, a u rubrici "Koji su rizici cijepljenja?" nalazi se i upozorenje: "Ovo cjepivo je u upotrebi širom svijeta već više godina i pokazalo se sigurnim. lpak, bilo koji lijek može uzrokovati ozbiljan problem, poput teške alergijske reakcije. Rizik razvoja ozbiljne nuspojave i smrti nakon primjene bilo kojeg cjepiva je izuzetno mali. Životno ugrožavajuće reakcije nakon cijepljenja su jako rijetke. Ukoliko bi došlo do razvoja takvih reakcija, obično je to unutar par minuta do par sati nakon cijepljenja" - stoji u letku u kojemu se navode i nuspojave poput nesvjestica, glavobolja, boli u mišićima, crvenila, oticanja, te još nekih simptoma.

Voditeljica Službe za školsku medicinu, dr. Đurđica Dragaš napominje kako je cjepivo neobavezno, ali da ga Zavod za javno zdravstvo preporuča jer djevojčice štiti od raka maternice.

- Osim toga, poznato je da svaki lijek može izazvati neku reakciju. O nuspojavama smo već sve iznijeli u letku, pa svaki roditelj sam može procijeniti hoće li cijepiti svoju kćer ili ne. Što se tiče odaziva, zasad imamo samo sporadična javljanja nekih učenica, ali nakon edukativnih akcija po školama ipak očekujemo veći odaziv - kaže dr. Dragaš.

