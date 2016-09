Znala sam kako će hrvatski jedriličari osvojiti zlatno odličje u Riju!

Nakon što je gledatelje oduševila prijenosom jedriličarskih natjecanja s Olimpijskih igara u Riju, Zadranku Zrinku Grancarić odnedavno možemo gledati i u HRT-ovom 'prime time' terminu. Grancarić od 19. rujna vodi i uređuje „Temu dana", 15-minutnu emisiju u kojoj se se analizira najaktualniji dnevni događaji. Emisiju uređuje Denis Latin, dok je Grancarić sa svojim kolegom Brankom Nađvinskim u ulozi urednika i voditelja.

Lijepa je to vijest, kako za Zrinku tako i za sve mnogobrojne zadarske kolege, koji joj posljednjih dana čestitaju na novom angažmanu. A i ne događa se baš često da određeni novinar briljira u više novinarskih područja. Naime, medijska praksa je da se određeni novinar kroz godine profilira u određenom području, pa da u tom području onda bude i najbolji što može. Zrinki Grancarić to je uspjelo i u sportu i u politici, a ona to zahvaljuje, kaže, svojim dobrim učiteljima.

- Imala sam sreće da sam putem nailazila na dobre mentore, i to od prvog dana i od prvog trenutka. Na radio Zadru sa mnom su najviše radili Toni Pajkin i Dorotea Perović, a kada sam došla u Zagreb, u tamošnjoj redakciji unutarnje politike to su bili Ivica Ružičić i Sandra Perak Erak. No bilo da se radi u politici ili sportu, ja sam u prvom redu samo novinar. I mislim da sam dobro ispekla svoj zanat, kazuje Grancarić, koja je u 17 godina medijskog djelovanja u Zadru prošla baš sve što se moglo proći; od tiskanih medija, radija, internet portala pa do televizije.

Ali novinarsku brzinu i efikasnost zahvaljuje svojim prvim medijskim iskustvima kada je djelovala kao sportski novinar. Naime, sportsko novinarstvo zahtijeva da brzo misliš, da se brzo snađeš i da brzo reagiraš, pojašnjava Grancarić. Sve to pomoglo joj je da ovog ljeta gledateljima Olimpijskih igara u Riju pruži prvoklasni izvjestiteljski tretman. A Olimpijske igre su, pak, bile dio zadatka koji joj je još preostao u sportskoj redakciji HRT-a, nakon čega je u potpunosti trebala preći u redakciju unutarnje politike radija.

- To je meni ujedno bila i velika želja, jer jedriličare volim i pratim posljednjih deset godina, a i znala sam i očekivala da će biti ovakvi rezultati, odnosno da će doći zlatna medalja, prepričava Grancarić za koju su Olimpijske igre prošle fenomenalno u svakom pogledu. Njezin rad prepoznalo je i vodstvo kuće, koje joj je potom odlučilo dati priliku za jedan novi projekt.

Pristigla je „Tema dana" i ona ju je, kaže, prihvatila kao jedan novi profesionalni izazov. Želimo joj svu sreću!