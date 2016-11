Knjigu o Modriću preveli zadarski studenti

Foto: EPA

"Luka Modrić - trnovit put do svjetske slave", knjiga iz pera španjolskih sportskih novinara Vicentea Azpitartea i José Manuela Puertasa, napokon će doživjeti promociju u gradu iz kojega je sve krenulo - Zadru. Knjiga je napisana nakon razgovora dvojice novinara s dvjestotinjak sugovornika, uz predgovor još jedne legende hrvatskog nogometa i Real Madrida, Davora Šukera.

Priča o Luki Modriću priča je o svladavanju prepreka i ljubavi prema nogometu. Put je to prepun teškoća čiji je protagonist postao jedna od najvećih zvijezda svjetskoga nogometa, nakon što je svladao nebrojene teškoće, od teškoga djetinjstva u izbjeglištvu u Zadru pa sve dok nije postao ključni igrač jednoga od najboljih nogometnih klubova na svijetu, Real Madrida.

Priča je to, ističu promotori, o samopouzdanju, napornom radu i poniznosti, koju su ispričali oni koji najbolje poznaju slavnoga hrvatskog nogometaša kojega slava nije nimalo promijenila. Nakon što je gotovo sve izgubio, Luka Modrić skroman je obiteljski čovjek, zaljubljen u svoju zemlju i dovoljno hrabar da prevlada sve do zadnje kritike koje su na njegovu sportskom putu sijale sumnje u to da može postati svjetski nogometaš zbog krhke građe iza koje se krije njegov snažan karakter, radna etika i moćan unutarnji pogon.

U ovoj knjizi proputovat ćete najteže ratne godine u Hrvatskoj i proživjeti čitav niz anegdota koje su obilježile ovoga skromnog nogometaša iz Zatona Obrovačkog, koji se talio u Zadru, stasao u Mostaru i Zagrebu i igrao u velikim gradovima kao što su London i Madrid. Čitat ćete o nekim od ključnih događajima koji su obilježili sportsku karijeru Luke Modrića, kao što su ogromno razočaranje nakon što je Turska izbacila Hrvatsku s Europskog nogometnog prvenstva 2008. godine, ali i o nekima od njegovih najsretnijih nogometnih trenutaka na Amsterdam Areni, Wembleyu, Stadionu svjetlosti u Portugalu ili na milanskom San Siru.

Hrvatsko izdanje knjige ima još jedan zadarski pečat. Budući da je knjiga izvorno napisana na španjolskom jeziku, njeno prevođenje na Modrićev materinji jezik odrađeno je kao dio prevoditeljskog projekta „Prijevod biografije Luke Modrića sa španjolskog na hrvatski jezik" ekipe sa Sveučilišta u Zadru.

Taj je obiman posao bio sastavni dio kolegija na dvopredmetnom diplomskom studiju hispanistike na Odsjeku za iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, pod vodstvom doc. dr. sc. Ivane Lončar. Prevoditeljski projekt sastojao se od cjelovitog prevoditeljskog menadžmenta (pronalazak autora i autorskog teksta, određivanje rokova, prijevod sa španjolskog na hrvatski jezik, pronalazak izdavača, otkup i prodaja autorskih prava, lektura, korektura, prijelom, revizija prijeloma) i primjer je dobre suradnje između Sveučilišta kao javne institucije koja obrazuje prevoditelje i izdavačke kuće. Studenti su u realnom okruženju stekli neprocjenjivo iskustvo koje je teško steći unutar okvira studijskog programa i za izdavača kojem je u zadanom roku isporučen kvalitetan prijevod.

Biografiju hrvatskog nogometnog idola u četvrtak će u kavani Lovre u 11 sati predstaviti izdavač i prevoditeljice.