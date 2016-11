Matulović: Teško je igrati svaka tri dana

Foto: Vedran SITNICA

Svjesno smo napadali Vladovića - priznao je trener Splita Ivica Skelin nakon što je njegova momčad ostvarila veliku pobjedu na Višnjiku, gdje su, zapravo i bez večih problema i potpuno zasluženo, svladali Zadar.

- Stvarao nam je Vladović u prvom dijelu problema u napadu. Nekoliko puta je "splitao" (prošao između dva obrambena igrača u pick&rollu), radio nam je nered, ali ključ naše igre bio je u napadačkom dijelu. Zadar je prije tri dana odigrao ABA ligaški dvoboj u kojemu je Vladović igrao 40 minuta. Mi smo da stalno napadali. Svaki naš napad išao je preko Vladovića. Provlačili smo ga preko blokova, trčali s njim, nabijali ga na jake blokove. I kada tako trpite u obrani, a igrate stalno 40 minuta, sigurno da neće ostati dovoljno energije za napadačku igru. Pa nije Vladović stroj - priznao je Skelin taktiku koju s kojom je njegova momčad stigla do vrijedne pobjede. Doduše da Zadar nije imao čak 16 koševa više od Splita, odnosno da nije čak 17 puta skočio u napadu, "žuti" su mogli doći i do lakše pobjede. Na kraju su Zadrani "na mišiće" nekako ostali u igri, ali bili su toliko loši, da nisu uspjeli iskoristiti prednost u atlecizmu.

Njegov kolega Ante Matulović imao je potpuno drukčija raspoloženje. Prebacio je loptu na umor, malo okrivio igrače i nekvalitetu u rosteru.

- Split je ovu utakmicu potpuno zasluženo dobio. Osim u prvoj četvrtini, bili su mnogo bolji protivnik, imali su više energije i potpuno su zasluženo stigli do slavlja. Mi smo bili prazni i do posljednje četvrtine nismo uspjeli naći petorku koja bi energetski parirala protivniku - istaknuo je Matulović, svjestan da je njegova momčad ponovo odigrala vrlo lošu obrambenu utakmicu. Split, koji nimalo nije impresivna momčad, ubacila je Zadru na Višnjiku 89 koševa. Jednostavno previše.

- Igrači su prazni i bit će samo teže u budućnosti. Već u četvrtak imamo novu utakmicu i to protiv Igokee u ABA ligi i pokušat ćemo sve učiniti da se oporavimo do tada. Zaista je teško igrati svaka tri dana, a samo pogledajte koje igrače mi imamo u rosteru i koliko su to ozbiljni igrači i u kojim su momčadima igrali lani. Ja ne mogu dovesti pet novih igrača - zaključio je Matulović, napomenuvši kako bi se Lovre Bašić početkom prosinca trebao priključiti treninzima, dok još nije jasno hoće li se moći registrirati Maja Kovačevića.