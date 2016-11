U Moskvi dobro pamte Krešu i Pina

Kao voditelj odnosa s javnošću i medija Kluba hokeja na ledu Medveščak Zadranin David Gunjević već je obišao mnogo ruskih gradova, gdje je naišao na svakojake zanimljive ljude, spomenike, građevine... U moru priča, koje će jednoga dana, poznavajući njegova oca Nebojšu, vrlo vjerojatno završiti u nekoj knjizi, najzanimljivija do sada bila je ona iz Moskve. Medveščak je u sklopu KHL lige gostovao kod slavnog CSKA, a kako je u blizini hokejaške dvorane i košarkaška, bilo je sasvim logično da se netko iz grada košarke zaputi u tom smjeru.

- Kroz razgovor s kolegama iz CSKA dotakli smo se, naravno, košarke, a oni su ostali šokirani količinom informacija koje sam znao o njihovom klubu. Košarkaška momčad im je taj dan gostovala u Istanbulu i sve je bilo zatvoreno, no oni su samo zbog mene otvorili i dali mi vodiča - priča Gunjević.

Hokejaška i košarkaška dvorana udaljene su 500 metara, a preko puta stare košarkaške je i nova arena u kojoj CSKA igra Euroligu.

- Zanimljivo, sve te dvorane su još uvijek u vlasništvu Ministarstva obrane. U tim starim kompleksima baš osjetiš veličinu kluba. Sedam puta su bili prvaci Europe, što više treba govoriti. Prolazili smo kroz njihovu trofejnu dvoranu i pričali o okršajima Sergeja Bjelova i pukovnika Aleksandra Gomeljskog s Krešom i Pinom. U Moskvi itekako dobro pamte naša dva košarkaška velikana i s velikim poštovanjem i divljenjem su govorili o njima. Zaista je poseban osjećaj doći u tako veliku i moćnu zemlju, gdje se i danas toliko cijene ljudi iz jednog malenog grada poput Zadra.

Prisjetili su se tako i nešto bliže prošlosti i posljednje euroligaške utakmice Zadra u Moskvi.

- Kroz šalu smo se sjetili da je i veliki Andrej Kiriljenko, danas predsjednik Ruskog košarkaškog saveza, bio nemoćan kada ih je Zadar pod vodstvom Danijela Jusupa pobijedio u Moskvi, no on je tada bio junior i nije ni igrao. Pitali su me gdje je sada Zadar, kakva je situacija, jer im je naš klub ostao u sjećanju kao netko koga se u Europi uvijek respektiralo. I zbog velikih igrača koji su tu ponikli i zbog tradicije i zbog navijača... Nisam im baš rado pričao o sadašnjoj situaciji, a oni su mi poželjeli da se Zadar što prije vrati u Euroligu.

Dosta je Hrvata u protekla dva desetljeća igralo za CSKA, među njima i jedan Zadranin.

- Vladan Alanović je tamo ostavio zapažen trag, kao i Zoran Planinić, posljednji naš igrač koji je imao čast nositi dres "Crvene Armije", a bili su tamo i Mate Skelin, Joško Poljak i Gordan Giriček. Oni doista iznimnu pozornost posvećuju svojoj bogatoj prošlosti, sve imaju zabilježeno, uokvireno, izloženo, kao uostalom i svi veliki klubovi i mislim da je to nešto na čemu bi se u Zadru trebalo posebno raditi.

Iako je profesionalno u hokeju, Gunjević se u slobodno vrijeme još bavi košarkaškim poslovima.

- Ne mogu bez košarke. Mogu reći da je u pripremi veliki projekt, koji će po svemu sudeći plodno tlo pronaći u Zagrebu s obzirom da u Zadru za takve stvari nema volje i razumijevanja, a riječ je o FIBA-inoj Akademiji. No, o tome ću više kada dođe pravo vrijeme, ove sezone je moj posao ipak primarno vezan uz led.