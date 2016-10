Veći PDV neće platiti ugostitelji, nego građani i turisti!

Prijedlog porezne reforme ministra financija Zdravka Marića naišao je na val negativnih kritika koje su daleko nadglasale pristaše Marićeva neoliberalizma. Najčešće postavljano pitanje je kome će od 1. siječnja 2017. godine rasti plaća i za koliko?

Brojne najavljene promjene treba detaljno analizirati, oko njih se trebaju usuglasiti i koalicijski partneri, a reforma treba još proći i saborsku proceduru, no iz predstavljenog prvo u oči upada činjenica da ćemo od sljedeće godine plaćati skuplji kruh, mlijeko, šećer, ulje, lijekove, a uzme li se u obzir kako uz stopu PDV-a od 25 posto plaćamo najveći porez u EU, ne može se reći da reforma ima ima socijalni aspekt. Dodajmo tome i činjenicu kako je odogovor na prethodno postavljeno pitanje da će veće povećanje plaća osjetiti oni koji i sada primaju veće dohotke. Za radnika s prosječnim primanjima neće se promijeniti ništa, osim što će mu dodatno poskupjeti životni troškovi.

A u državi u kojoj je demografska situacija jako loša, porezna reforma, umjesto da se stimulira roditelje s djecom, donosi - pojeftinjenje lijesova! Nije popularna ni izjava ministra kako ćemo u cilju poboljšanja demografske slike imati jeftinije dječje autosjedalice jer se djeca neće rađati ako ih roditelji ne budu imali s čime prehraniti.

Opet skuplja kava

Pozitivna stavka reforme jest da se porez na dobit za poduzetnike smanjuje s 20 na 18 posto, a za ugostitelje novi udar, porez sa sadašnjih 13 posto raste na 25 posto. To će za posljedicu imati i rast ugostiteljskih usluga što je za naš list potvrdio i predsjednik Ceha ugostitelja Obrtničke komore Zadar Robert Kovačević.

- Ne podiže se PDV ugostiteljima, nego građanima i turistima i to treba demistificirati. Ne naplaćuje se PDV ugostitelju, mi samo transferiramo taj novac državi tako da oni podižu porez vama s 13 na 25 posto, kaže Kovačević napominjući da ugostitelji neće moći dugo izdržati i cijene će ići gore.

- Mi kao ugostitelji ćemo se snaći, ali će građani, kao konačni kupac, biti ti koji će to platiti i to treba tako reći. Da ne govorimo o kalkulacijama, kreditima i investicijama u koje ugostitelji ulaze. Kada sam dizao kredit, banci sam morao predočiti biznis plan za sljedećih 10 godina, i to su radili stručnjaci koji se time bave, a sada kada se parametri mijenjaju imam kalkulaciju koja ne vrijedi baš ništa. Zamislite kako je tek hotelijerima koji investiraju milijune, a parametri se mijenjaju svakih par godina, ističe prvi čovjek zadarskih ugostitelja.

Na pitanje kako to da kad je ugostiteljima 2013. snižen PDV cijene nisu padale, nego su čak i rasle, Kovačević odgovara jednom rječju - fiskalizacija.

- Uveden je sustav kontrole i prihodi su povećani. Mi smo s fiskalizacijom zapravo fantastično profitirali, dokinulo se sivo tržište, i odmah prvu godinu došlo je do povećanja prihoda. Smanjenjem poreza ostalo nam je više novca, ali onda je došao porez na dobit. Tada smo povećali plaće radnicima, isplatilo se investirati i investicije su porasle, a sada će s porezom od 25 posto doći do stagnacije i smanjene potrošnje ako poskupe usluge, zaključio je Kovačević.

Ekonomski stručnjak Guste Santini ocijenio je, pak, kako se Marićevom poreznom reformom mogu smanjiti porezi, a ne povećati plaće. Dodaje, kako su niske plaće za većinu građana u Hrvatskoj rezultat opće loše gospodarske situacije u državi.

- Ljudi koji imaju prosječne ili niže plaće, a uz to ako imaju djecu neće osjetiti povećanje plaća, njima se ništa ne mijenja. Pitanje socijalne države odavno je pokopano, a Hrvatska je ulaskom u EU sve manje nacionalna, a sve više tržišna država, smanjili smo svoj suverenitet i moramo poštovati odredbe koje diktira Bruxelles, smatra Santini.

Dok bi pojedine stavke porezne reforme podržao, u ostalima bi bio i radikalniji od aktualnog ministra.

- Primjerice, povećao bih neoporezivi dio dohotka s 3.800 na 5.000 kuna, marginalnu stopu od 30 posto plaćali bi samo oni s 30 tisuća kuna primanja, uveo bih povrat zaštite na kapital te bih sigurno uveo prohibicijske poreze glede zaštite prirode, pojasnio je Santini.

Djelomično dobra, djelomično loša

Da je porezna reforma bar djelomično dobra slaže se i Vedran Uranija, županijski sindikalni povjerenik, istaknuvši kako u pojedinim dijelovima nije pravična i to bi trebalo mijenjati.

- Porezna reforma ključna je za rast gospodarstva. Imamo slučajeve da mnogi ulagači odustaju zbog poreza koji se stalno mijenjaju, tromog pravosuđa, administracije. U pojedinim dijelovima reforma nudi mogućnost povećanja potrošnje i rasterećenja poduzetnika. Određenim kategorijama donijet će boljitak i u načelu je solidna, posebno u dijelu gdje se smanjuje porez na dobit jer su poduzetnici dosad plaćali velike poreze, smatra Uranija.

Manjkavosti ipak vidi u dijelovima gdje su reformom isključeni najpotrebitiji, građani s prosječnim ili manjim plaćama.

- U ovom segmentu se treba nešto promijeniti i smatram kako to sindikati trebaju ispregovarati s Vladom. Kada bi većim dijelom profitirali ljudi koji imaju primanja do pet tisuća kuna tada bi mogli računati na porast potrošnje jer je upravo takvih ljudi i najviše i oni također trebaju osjetiti boljitak reforme. Sindikatima nije prihvatljivo ni povećanje PDV- a na osnovne prehrambene životne namirnice. Vjerujem kako će Vlada imati sluha za promjenu ovih stavki i da će ova porezna reforma u korelaciji s ostalima, reformom pravosuđa, biti za dobrobit Hrvatske, zaključio je Uranija.

Reformom bi se od 2018. godine uveo i porez na nekretnine koji bi zamijenio komunalnu naknadu i koji bi ubirale jedinice lokalne samouprave, ali do tad jedna Marićeva najava mogla bi zakomplicirati život pročelnicima koji se bave financijama u jedinicama lokalnih samouprava. Ukida se najniža stopa poreza na dohodak i smanjuje se najveća stopa, pa će se dohodak ubuduće oporezivati po stopi od 24 i 36 posto. Uz 915 tisuća radnika i umirovljenika koji ni dosad zbog niskih primanja nisu plaćali porez na dohodak, podizanjem neoporezivog dijela plaće na 3.800 kuna takav će status ubuduće imati još njih 550 tisuća. Jedinicima lokalne samouprave najveći dio proračuna čini upravo porez na dohodak, a iako je ministar Marić najavio kako će im se prvu godinu razlika nadoknaditi iz državnog proračuna, pitanje je hoće li sve tako glatko proći ili će jedinice lokalne samouprave ipak morati ponijeti dio tereta porezne reforme. Za sada su izostale glasne reakcije jedinica lokalne samouprave na Marićeve najave, kakve su se primjerice mogle čuti za vrijeme SDP-ove Vlade.

Gradski proračun stabilan

U proračunu Grada Zadra za 2016. godinu udio poreza na dohodak je 33,43 posto ili financijski 139.769.262,00 kuna, a gradonačelnik Božidar Kalmeta ističe kako je važno da će najavljene promjene u sustavu poreza na dohodak utjecati na povećanje plaća i mirovina.

- Vlada je, pored toga, nizom predviđenih mjera donijela mnoge olakšice koje će doprinijeti porastu ukupnog životnog standarda stanovništva. Proračun Grada Zadra ostat će stabilan budući da je poreznom reformom predviđeno povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak sa 60 na 80 posto. Povećanje stope PDV-a za ugostitelje sa 13 na 25 posto nastojat ćemo kompenzirati nizom mjera kako bi produženjem turističke sezone anulirali negativne efekte povećanja porezne stope, a jedan od primjera je i projekt Ryanaira, te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da turizam nastavi i dalje grabiti krupnim koracima naprijed, kaže HDZ-ovac Kalmeta. No, načelnik Općine Pašman, nezavisni Andro Magić, nije siguran da je sve baš tako pozitivno.

- Podržavamo sve reforme koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta života stanovništva, no nije korektno da uzimaju lokalnoj samoupravi bez da podnesemo teret zajedno, kaže Magić napominjući kako u proračunu Općine Pašman porez na dohodak čini nešto malo manje od 2 milijuna kuna, te oko 150.000 kuna iz poreza na tvrtke.

- Nadamo se da im nije cilj ostaviti nas bez sredstava pa da se na kraju i ugasi jedan dio lokalnih samouprava, zaključuje Magić. Kako smanjenje poreza na dohodak komentira SDP-ov načelnik Općine Kali Duško Vidov nismo uspjeli saznati, jer nije bio raspoložen za razgovor na tu temu.