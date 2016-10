Zadrani rad suda uglavnom poistovjećuju s TV serijama

Foto: Zvonko KUCELIN

U sklopu Europskog dana pravosuđa hrvatsko Ministarstvo pravosuđa ove godine, 2. studenog, organizira Dan otvorenih vrata. Tako će po prvi put vrata Općinskog i Županijskog suda u Zadru od 9 do 14 sati biti otvorena svim građanima koji su izrazili interes da se upoznaju s radom ovih dviju pravosudnih institucija. O tome što posjetitelji mogu očekivati razgovarali smo sa sucima i glasnogovornicima Općinskog i Županijskog suda, mr. Anom Brkić i Hrvojem Viskovićem.

Kako je zamišljen Dan otvorenih vrata?

Brkić: Namjera Dana otvorenih vrata je učiniti rad suda transparentim. Građanima će se pokazati kako sud zapravo radi. Moći će posjetiti rasprave, upoznati se s procesom nastajanja sudskog spisa te radom naše pisarnice. Što se tiče njihovih prava i obaveza, građani će moći postaviti općenita pitanja, dok se o konkretnim sporovima koji se vode ne može raspravljati.

Koliko građani zapravo znaju o funkcioniranju suda?

Brkić: Obično se informiraju putem medija te televizijskih serija, ali ta slika nije realna pa ne znaju baš previše.

Spisi "putuju"

U piramidi sudbene vlasti u Zadru Županijski sud je na vrhu. Koje su njegove specifičnosti i razlike u odnosu na Općinski sud?

Visković: Županijski sud je primarno žalbeni sud i mi uglavnom odlučujemo o žalbama na odluke Općinskog suda na temelju kontradiktornosti. Kod nas je i manji protok stranaka te također imamo suđenja za puno teža kaznena djela. U sistemu rada nema puno razlika između ova dva suda.

Na Županijskom sudu ipak ima puno manje sudaca nego na Općinskom.

Visković: To je činjenica. Ipak, u posljednje vrijeme imamo jednu specifičnost, a ta je da naši spisi "putuju" prema ostalim županijskim sudovima kako bi se u budućnosti iznivelirao broj spisa na svim sudovima.

Kako ocjenjujete tu mini-reformu pravosuđa?

Visković: Dobro je da se spisi šalju s jednog županijskog na drugi sud, a što će to značiti za prava građana znat ćemo u budućnosti.

Što se tiče Općinskog suda Kazneni odjel je jedan od najopterećenijih?

Brkić: Po broju spisa svakako najviše posla ima na Kaznenom odjelu, ali i Ovršni odjel je prilično opterećen. Problem pravosuđa je i dugotrajnost sporova koji se vode na sudovima.

Kakva je trenutno situacija na Općinskom sudu u Zadru?

Brkić: Problem na našem sudu je velika opterećenost sudaca koji imaju previše spisa u rješavanju. Trenutno je opterećenost manja i vjerujem kako će se ubuduće to brže rješavati.

Oboje ste suci s više ili manje iskustva, što bi se po Vama moglo riješiti u našem pravosuđu bez većih ulaganja ili reformi u sustavu?

Zatvorenici najbolje znaju svoja prava

Brkić: Činjenica je kako brzina postupka ovisi i o količini spisa koje sudac ima. Smanjenje broja spisa svakako je jedan od prvih poteza koji se mogu ostvariti.

Visković: Imate situacija kada se u kaznenom postupku okrivljenik ne želi pojaviti na sudu i to često utječe na brzinu rješavanja spora. Reforma ne može ništa napraviti ako okrivljenik ne želi iznijeti svoju obranu. Uvijek imamo Europski sud za ljudska prava, koji pazi na prava. Suci su ograničeni jer moraju jako paziti na pravo obrane i nikako ne smijete njihovo kršiti pravo. Naši zakoni, koji se često mijenjaju, idu prema tome da proširuju prava. Bili smo u više zemalja i vidjeli njihova iskustva i mogu kazati kako nema puno razlike u proceduri. Ono što postoji u nekim zemljama je mogućnost nagodbe stranaka, koja se kod nas ne koristi. To je zapravo mogućnost dogovora oko sankcije, priznanja krivnje i kad bi se stranke uspjele dogovoriti to bi ubrzalo cijeli postupak. Što se tiče mirenja stranaka u postupku, ni to još uvijek nije postalo uobičajeno.

Koliko su oni koji se nađu u sudnici upoznati sa svojim pravima?

Brkić: Svatko od nas sudaca, pogotovo one koji nemaju odvjetnika, nastoji stranke upoznati s njihovim pravima u postupku.

Visković: Najbolje su u svojim pravima informirani istražni zatvorenici, koji jedan drugome prenose iskustva i postavljaju vrlo opravdane zahtjeve.