Zaustavljen Vladović, zaustavljen Zadar

Foto: Vedran SITNICA

Košarkaši Zadra u dvorani Krešimir Ćosić na Višnjiku poraženi su od Splita u četvrtom kolu A-1 lige sa 89:84. Iako konačnih -5 govori da je utakmica bila izjednačena, realno Splićani su bili mnogo bolji i u konačnici bez večih problema stigli do, za njih, velike pobjede. Da Zadrani u posljednjoj četvrtini nisu "na mišiće" uhvatili par skokova u napadu i nakon toga poentirali, razlika bi bez problema bila dvoznamenkasta. A s obzirom da je Zadar imao čak 16 skokova više od Splita i čak 17 napadačkih skokova, onda se slobodno svatko tko nije bio na utakmici može zapitati kako je Zadar uspio izgubiti od Splita nakon toliko skokova više. Odgovor je jednostavan. Zadar je bio katastrofalan.

Sve je na ovoj utakmici bilo loše. Od, ponovo loše obrane, nedostatka energije, podcjenjivanja protivnika, do velikog broja krivih odluka u napadu, a na željenoj razini nije bio trener Ante Matulović koji je mirno gledao kako Split, razbija njegovu vojsku, a da pritom nije zvao minute odmora kada je trebalo ili pogodio s izmjenom koja bi usmjerila stvari u drugom smjeru. Tek je s ulaskom Marija Špalete sedam minuta prije kraja, Zadar dobio određenu količinu energije, ali bilo je debelo prekasno. Matulović je cijelo poluvrijeme zakasnio s uvođenjem mladog centra.

Prva četvrtina

A nešto su Zadrani odigrali u prvoj dionici. Preko Brzoje i Mazalina poveli su 5:0 i 7:2, a u četvrtoj minuti imali su 13:4, što se pokazalo kao najveće vodstvo Zadra (malo kasnije bilo je i 19:10). Split je u tim trenucima bio dekoncentriran, malo i uplašen i činilo se da problema neće biti. Pogotovo radi toga što Split i nije Bog zna kako jaka momčad, koju vodi vrlo dobar 19-godišnji play Goran Filipović te veterani Damir Rančić, Srđan Subotić i Mateo Kedžo. A i igra Splita se na trenutke činila kao da gledamo veteransku ligu, a ne seniorsku košarku. Ali to Zadrani nisu znali iskoristiti. Igrali su točno onako kako je Split želio. Rančić i Kedžo su pogodili za smanjenje na 25:21 na kraju prve četvrtine.

I to je bilo to od Zadra. Doduše prvih pet minuta druge dionice igralo se koš za koš, ali već tada je bilo vidljivo da "žuti" igraju bolje od Zadra, koji samo slučajno i dalje imaju prednost. Kontrola je odavno nestala. Prije svega Vladovića su Splićani agresivno napadali. I to najviše u napadu. Mnogo napada je išlo preko igrača kojeg je čuvao Vladović (najčešće je to bio Filipović), a kapetan Zadra je dobivao i dosta "batina" hvatajući svog igrača preko splitskih blokova. I to je ostavilo danak na drugoj strani. A kada Vladović ne vodi, onda Zadar ne igra. U 18. minuti Split je prvi puta poveo košem Filipovića (36:37) i vodstvo nije ispuštao do kraja. Serija gostiju tada je bila 13:0.

Ključne (dvije) serije

Utakmica je bila u egalu do 22. minute, odnosno dvije minute u drugoj četvrtini, a tada Split radi ključnu seriju. Filipović razigrava i pogađa, a nadovezuje se i Širko i "žuti" nakon 8:0 imaju 48:39.

Prvi puta tada Matulović vadi umornog Vladovića i stavlja mladog Tonija Jelenkovića, koji je u samo pet minuta skrivio čak 11 koševa Splita. Tako su njegovi vršnjaci Filipović i Kalajžić tri puta ga probili izolacijom, jednom je Jelenković zastao u bloku i jednom je zaboravio na Filipovića koji mu je "stavio" tricu. Split je tada imao potpuno kontrolu, a napadački je nešto davao Lovro Mazalin. Ali s druge strane Mazalin je u nekoliko navrata zaboravljao na Rančića u obrani, a to je iskusni šuter kaznio bez problema. Činilo se da se Zadrani uopće nisu taktički spremali za Split, jer su i Rančić i Kedžo nebrojeno puta sami ostajali na šutu, a to su igrači koji više-manje samo šut i imaju.

Kada je Rančić na ulazu u posljednju četvrtinu pogodio za 70:55, činilo se da je utakmica gotova. Navijači su bili isfrustrirani, mnogo puta se ponovo čulo "uprava odlazi" i poraz je bio neizbježan. Zapravo šanse više nisu postojale, iako se mnogo još igralo. Nešto su Zadrani, kao što je spomenuto, odradili na snagu. Par koševa zabili nakon skoka u napadu, a jedini koji je energiju dao bio je Špaleta, ali on je ušao prekasno. Jedino što je zapravo vrijedilo na utakmici, barem od strane Zadra, bila su dva atraktivna zakucavanja Špalete