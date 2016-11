Državna revizija rad Gradske uprave zaključila ocjenom bezuvjetno

Foto: Vedran SITNICA

Državna revizija, koja ima vrlo stroge kriterije, nije imala primjedbi na rad Gradske uprave u 2015. godini pa je njihov nalaz zaključen ocjenom bezuvjetno. To je po prvi put da je Grad Zadar dobio takvu ocjenu i zato čestitam svima vama, rekao je jučer svojim suradnicima gradonačelnik Božidar Kalmeta na svom kolegiju te podsjetio i na priznanje koje su u srpnju dobili za transparentnost proračuna. No ujedno je najavio i rebalans proračuna na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati koncem prosinca.

Ovu priliku gradonačelnik je iskoristio i kako bi sve građane pozvao na otvorenje Adventa u petak, u 19 sati uz napomenu kako neće biti govorancije, već samo jedan lijep i zabavan program.

More izvrsne kakvoće

Andreja Baraba, pročelnica UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša podnijela je izvještaj o kakvoći mora tijekom ove godine, a kako su samo dvije plaže - Jadran i Vitrenjak dobile ocjenu dobar, dok su sve ostale zaradile "izvrstan", gradonačelnik je prihvatio njezino izvješće i najavio kako će iduće godine Grad financirati provjeru kvalitete mora i na još jednoj, dvadesetoj lokaciji.

- Bit će to uvala Jazine za koju se svi sjećamo kako je donedavno izgledala. Klub za daljinsko plivanje izrazio je želju da upravo u toj uvali organizira iduće godine maraton, najavio je gradonačelnik Kalmeta.

Zadrani će svoje najmilije uskoro ispraćati na vječni počinak u boljim uvjetima. Kreće se, naime, u izgradnju nadstrešnice na zgradi za ispraćaj pokojnika čija će površina iznositi 240 metara četvornih, a isto toliko prostora popločat će se. U planu je popločavanje i staze koja vodi do Središnjeg križa te starog groblja, a sve to koštat će 400 tisuća kuna bez PDV- a, izvijestio je pročelnik Darko Kasap.

Pročelnik UO za europske fondove Šime Erlić obznanio je kako su još dva zadarska projekta odobrena, a ukupna vrijednost im je 4,4 milijuna eura od čega gradu Zadru pripada 272 tisuće eura.

"Mali" projekti za kvalitetu

- Riječ je o projektima Locations iz programa Interreg MED i OptiTrans iz programa Interreg EUROPE. Grad Zadar do sada je dobio sredstva za ukupno 23 projekta, a 12 u međunarodnoj suradnji s drugim članicama EU. Nisu to kapitalne investicije, već one koje se odnose na obrazovanje, promet, mobilnost i slično, ali ti projekti pridonose kvaliteti života u našem gradu. Svaki projekt ujedno nam otvara i prostor za nove projekte što je jako dobro za razvoj grada, istaknuo je Erlić dodajući kako bi Elektra Zadar danas trebala u rad pustiti trafostanicu u sklopu Kneževe palače nakon čega bi se proveo tehnički pregled objekta, a po njegovu završetku ovaj važan objekt bi bio spreman za ishođenje uporabne dozvole i otvaranje vrata korisnicima.

Grad Zadar kreće u projekt obnove sedam otvorenih sportskih terena, postavljanje i održavanje javne rasvjete i izgradnju nove atletske staze na Višnjiku, projekt vrijedan ukupno 3,5 milijuna kuna.

- Za javnu rasvjetu predviđen je iznos od 1,4 milijuna, a obnova atletske staze i vanjskih terena koštat će 2,1 milijun kuna, najavio je v.d. pročelnik za financije Ivan Mijolović.

Stručno povjerenstvo u sastavu Renata Vukašina, Roberta Gašpar, Denis Karlović, Radovan Dunatov, Ante Babić i Matko Segarić provest će javnu nabavu. Svi sadržaji na sadržaji na Višnjiku i nakon obnove bit će dostupni i besplatni za sve korisnike.