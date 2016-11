Ključni svjedok ne sjeća se Galića

Ja ću angažirati odvjetnika u vezi ovog sudskog postupka jer se svašta pisalo po medijima, pa čak i to da ću biti uhićen i doveden na sud jer se ne odazivam, a istina je da su mi sudski pozivi stizali na krivu adresu - rekao je jučer Ante Butić u sudnici Općinskoga suda sucu Anti Bačiću, nakon što je svjedočio u slučaju privatne tužbe stručnog suradnika za odnose s javnošću Turističke zajednice Grada Zadra Ante Galića, koju je on podnio protiv svog prethodnika Stjepana Safundžića Felbera - zbog klevete.

Galić ga je, podsjećamo, tužio za klevetu nakon što ga je Felber prijavio predsjedniku TZ Grada Zadra - gradonačelniku Božidaru Kalmeti, za uzimanje mita i to od Ante Butića u iznosu 180 eura, kako bi se firme obitelji Butić reklamirale na web stranicama TZ Grada, o čemu je elektroničkom poštom obavijestio Majdu Mikulandru, nekadašnju novinarku HRT-a, a sada zamjenicu pročelnice Ureda Grada Zadra.

Felberova namjera je bila da Kalmeta, kao predsjednik TZ-a, ispita situaciju, ali ga je Galić tužio. Postupak je pokrenut još 12. siječnja prošle godine, a nakon nekoliko svjedoka do sada u sudskim postupcima jučer je svjedočio i Ante Butić koji je rekao kako se ničeg ne sjeća i da Antu Galića ne poznaje te da ga vidi prvi put u životu.

- S Felberom sam poslovno surađivao, a Antu Galića ne poznajem. S Felberom sam surađivao preko firmi koje ima moja obitelj i gdje sam ja radio do prije tri godine. Ne znam da su se naše firme trebale reklamirati preko Turističke zajednice Grada. Nitko me nije tražio mito za suradnju naših firmi s TZ Grada. Mail, kojeg spominjete i za kojeg me pitate, nije moj već četiri godine, a je li se netko drugi iz tvrtke moje obitelji njime služio ja to ne znam. Moguće da jest, jer je šifra bila dostupna svima - rekao je svjedok Butić.

Suđenje se nastavlja.