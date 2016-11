Maloljetni Marko Stančić i Karlo Ševerdija nisu smjeli gasiti požare

Foto: Zvonko KUCELIN

Svjedočenjem Jordana Žaje, bivšeg tajnika Županijske vatrogasne zajednice Šibensko-kninske nastavljeno je suđenje Draženu Slavici, koji je u vrijeme smrtnog stradanja 12-orice vatrogasaca i teškog ozljeđivanja jedinog preživjelog Frane Lučića, 30. kolovoza 2007. godine na Kornatima, obnašao dužnost županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Žaja je u vrijeme nesreće na Kornatu bio zadužen za logistiku, odnosno osiguranje hrane za 25 vatrogasaca koji su trebali ići helikopterom u gašenje požara.

- Marko Stančić i Karlo Ševerdija bili su unaprijed pripremljeni da budu vatrogasci. Svakoj se osobi daje mogućnost da položi ispit za osposobljavanje za vatrogasce, ali to ne znači da je ta osoba mogla obavljati posao vatrogasca. To su mogli tek nakon što su postali punoljetni. Uvjerenje o osposobljenosti Marka Stančića izdano od strane Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske od 13. svibnja 2007. godine ja nisam potpisao. Unatoč tom uvjerenju, maloljetnik nije mogao biti vatrogasac do 18 godine, a to se odnosi i na zdravstvenu svjedodžbu medicine rada, koja je mogla biti izdana, ali nije mogao obavljati posao vatrogasca. Medicina rada vjerojatno je izdala svjedodžbu za osmatračko-dojavnu službu, a ne za gašenje požara, rekao je Žaja na inzistiranje zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonka Ivića o odgovornosti okrivljenika za slanje maloljetnika u gašenje požara na Kornatu.

- Nisam znao tko je išao gasiti požar na otok Kornat, a kada netko stavi kacigu na glavu bio bi neprepoznatljiv i također puno ozbiljnije izgleda. Tek nakon smrti Marka i Karla saznao sam da su obojica bila na Kornatu i to kada je Markova majka davala izjavu medijima, rekao je Žaja pojasnivši kako zapovjednici DVD-a šalju ekipu na požarište, a zapovjednik požarišta prihvaća osobe koje idu na to mjesto i ne provjerava tko je punoljetan ili maloljetan.

Glavna rasprava u ovom slučaju nastavlja se 21. prosinca uvodnim govorom optuženika Dražena Slavice i njegove obrane.