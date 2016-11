Mavra, Vrkić i Vrbanc prijete na Višnjiku

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadar u petak čeka itekako veliki izazov. Na Višnjik stiže posljednjeplasirana momčad lige, makedonski Karpoš Sokoli. Realno, Zadar je u toj utakmici favoriti i sve osim pobjede bilo bi iznenađenje. Ali s obzirom na formu Zadra u posljednje vrijeme kao i to da su Makedonci u posljednjem kolu na svom terenu slavili protiv Cedevite, jasno je da će Zadrani pod vodstvom novog trenera Nevena Plantaka morati izvući maksimum protiv Karpoš Sokolija.

- Dižemo se u posljednjih nekoliko susreta. Protiv Cedevite smo odigrali odlično, iskoristili atmosferu u dvorani i imali mnogo energije od početka do kraja utakmice. Zasluženo smo slavili, a sada idemo dalje - rekao je Dominik Mavra, Zadranin u dresu makedonskog sastava.

Mladi organizator igre je protiv Cedevite postigao 15 koševa i dodao tri asistencije. No, osim Mavre u redovima idućeg zadarskog protivnika igraju još i Goran Vrbanc i Zoran Vrkić koji su već nosili dres zadarske momčadi. Posebno je dojmljiva bila partija Vrkića protiv Cedevite, kojeg su se prije nekoliko sezona Zadrani prelako odrekli na račun nekih koji su se pokazali kao - promašaji! Vrkić je Zagrepčanima zabio 20 koševa, dodao osam skokova i podijelio šest asistencija i sigurno će biti velika opasnost za Zadar.

Osim njega Karpoš, koji je dosta rotirao igrača kroz sezonu, ima još nekoliko iskusnih igrača pa je očito riječ o protivniku koji se ne smije podcijeniti. Što se Zadra tiče, tu je priča jednostavna. Mora se bolje. I to mnogo. Nije roster Zadra toliko slab koliko to izgleda na terenu. I to već duže vremena. Dvoboj protiv Vrijednosnica Osijek nije bio nešto što bi moglo pružiti pravu sliku, s obzirom na nekvalitetu protivnika. Prezentacija protiv Cibone je za zabrinuti. I ne samo ta. Jer odlazak Ante Matulovića nije prouzrokovao popularni "pozitivan šok", a treba vidjeti, kako će momčad reagirati sada kada su čelni ljudi kluba (napokon) imenovali glavnog trenera.

Situacija na ljestvici je sve samo ne ugodna za Zadrane. Možda bi u prošlim sezonama omjer 4-7 i bio dovoljno dobar za "miran san", ali u trenutku kada se Makedonci dižu, a pet momčadi su "stisnute" u samo jedan bod (jednu pobjedu), onda je jasno da je svaka utakmica za Zadar već sada od ključne važnosti.