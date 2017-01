Zadar u Beogradu na "samo" -48

Foto: Marin GOSPIĆ

Trebali su na kraju utakmice košarkaši Zadra zahvaliti svojim suparnicima što su gotovo cijelu utakmicu igrali s pola snage, a zadnju četvrtinu i s valjda deset posto od svojih mogućnosti, jer da su odlučili malo više "potegnuti", Zadar je utakmicu u Beogradu vjerojatno bio spreman izgubiti i sa 100 razlike, što znači da se onaj dvoboj s Cedevitom gdje je bilo -58, više ne bi niti spominjao. Ovako su Zadrani u Beogradu nastradali sa samo -48 i to niti blizu nije realan rezultat.

Zadarski navijači, dok su pratili ovaj dvoboj, samo su se mogli hvatati za glavu, jer nije bilo sramota izgubiti od euroligaša i malo tko je i mogao očekivati da će Zadar slaviti. Čak nije bilo sramota niti doživjeti visok poraz. Ali način na koji su košarkaši Zadra igrali u velikom dijelu utakmice se ipak treba osuditi. Neven Plantak realno je imao velike probleme. Jakov Vladović i Marko Jurica radi ozljede su "out", a ovaj put radi gripe zadarski strateg nije mogao računati niti na Lovru Mazalina, ali ostatak momčadi morao je igrati bolje. Jer obrana nije postojala, niti u jednom segmentu. Napad je bio bezidejan, a nakon promašaja i izgubljenih lopti, nebrojeno puta su domaćini odigrali lagane kontre, što znači da se Zadrani i nisu imali previše volje trčati nazad u obranu. A to je nedopustivo. Dovoljno je spomenuti da su glavni igrači Crvene zvezde igrali po desetak minuta (Jović je igrao 11 minuta, Kuzmić i Jenkis isto, a Simonović deset), dok su od nositelja samo Dangubić i Mitrović odradili nešto više od 20 minuta. Kako su u posljednjih 15-ak minuta "zvezdaši" više-manje samo odrađivali posao, tako su i Zadrani malo došli do daha i stigli na spomenutih -48. Na sreću.

C. ZVEZDA - ZADAR 113: 65

(30:11, 27:16, 29:13, 17:25)

BEOGRAD - Dvorana Aleksandar Nikolić. Gledatelja 8450. Suci: Igor Dragojević, Matej Spendl i Vladan Sundić.

CRVENA ZVEZDA: Wolters 17 (4-4), Dangubić 14, Mitrović 16 (1-1), Lazić 10, Dobrić 8, Simonović 15 (1-2), Rakičević 2, Jenkins 8 (0-1), Dudurić 8, Jović 2, Kuzmić 2, Bjelica 11 (3-4). Trener: Dejan Radonjić.

ZADAR: Bašić, Vraneš 4, Jelenković 2, Krajina 12, Špaleta, Brzoja 10, Marinković 20 (4-4), Barać 13 (3-7), Ramljak 4, Vrkić. Trener: Neven Plantak.

Šut za dva: Crvena zvezda 34-49 (49%),

Šut za tri: Crvena zvezda 12-27 (44%) Simonović 4, Gudurić 2, Lazić 2, Mitrović, Woiters

Slobodna bacanja: Crvena zvezda 9-12 (75%)

Skokovi: Crvena zvezda 37 (30+7)