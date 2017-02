Odzvonilo neredu u iznajmljivanju vezova

Foto: Velimir BRKIĆ

Proračun Komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. za 2017. iznosi 4.955.433 kuna što je za 200.000 kuna više u odnosu na proteklu godinu kad je iznosio 4.755.000 kuna.

- Od ukupnih prihoda oko 30 posto je od naplate komunalnih usluga, kazao je dipl. ing. Milan Ročak, direktor Komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o., kojem je Općinsko vijeće prije mjesec dana jednoglasno povjerilo novi četverogodišnji mandat.

S ovakvim komunalnim proračunom od gotovo 5 milijuna kuna ne mogu se pohvaliti ni pojedine od 34 lokalnih jedinica u Zadarskoj županiji u ukupnom godišnjem proračunu.

Sanacija i uređenje plaže

- Krajnji cilj uspješnog djelovanja društva je kvalitetnom i stručnom realizacijom komunalnih usluga doprinijeti kvalitetnijem životu lokalnog stanovništva, poručio je Ročak.

Uspoređujući sadašnje stanje sa stanjem prije četiri godine svi pokazatelji ukazuju kako društvo postiže zapažene rezultate.

Komunalno društvo brine o općinskim grobljima u Sukošanu i Gorici, pogrebnim uslugama, sidrištima i bovama, sportskoj dvorani, održavanju čistoće plaža i svih javnih površina, građenju i održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, građenju i održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalnom otpadu.

- U narednom razdoblju potrebno je unaprjeđenje i razvoj dosadašnjih poslova i uvođenje novih poslova i usluga, unaprjeđenje postojeće informatičke tehnologije, te uvođenje nove tehnologije u poslovnu operativu, navodi Ročak dodajući kako će se buduća zapošljavanja vršiti na temelju stvarnih potreba i kvalifikacija, kaže Ročak.

Prema četverogodišnjem planu društvo će se razvijati u tom smjeru da komunalno društvo Zlatna Luka Sukošan d.o.o. preuzme sve komunalne djelatnosti na području cijele Općine Sukošan.

U slijedeće četiri godine planira se sanacija i uređenje plaže uz Obalu Kralja Tomislava, odnosno od raskrižja 112. brigade HV-a do Bačvice, plaže na rtu Barbira kod caffe bara Barbir, te plaže Tratica i južno od caffe bara La Bocca u zaselku Makarska.

- Za nadolazeću ljetnu sezonu na plažama i kupalištima planiramo uvesti iznajmljivanja pribora i opreme za sport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke, uslugu prodaju sladoleda i hladnih napitaka, najavio je Ročak, dodajući kako za pružanje navedenih usluga treba ishoditi koncesije za plaže u Tustici, Tratici i Dječjem raju te sezonski zaposliti do 10 učenika i studenata, najavljuje Ročak.

Uspostavljanje registra vezova

U suradnji s Općinom, a po uzoru na Rivu preko Županijske lučke uprave pokrenut će se postupak uspostavljanja registra vezova.

- Potrebno je utvrditi raspored brodskih vezova s položajnim planom, kako bi se za svaki vez izdao ugovor o korištenju uz plaćanje godišnje novčane naknade. Rezultat bi bio sređivanje sadašnjeg totalnog nereda na vezovima, a ilegalno iznajmljivanje vezova svelo na što manju mjeru, poručio je Ročak.

Na temelju koncesije na pomorskom dobru od Županijske lučke uprave Zadar u planu je na Rivi preuzeti upravljanje i naplatu priključka za vodu i struju kao i rampu za spuštanje i izvlačenje brodica.

- Dosadašnje upravljanje od strane Županijske lučke uprave vezano za naplatu priključivanja na struju i vodu, kao i naplata spuštanja i izvlačenja brodica nije se dobro pokazalo, odrješit je Ročak.

Zbog velikog broja ilegalnih bova koje komunalcima odnose posao, zajedno s Općinom pokrenut će se postupak prema Ministarstvu prometa za uklanjanje ilegalno postavljenih bova i privezišta.

- To bi u konačnici dovelo do reda na pomorskom dobru i na cijelom sukošanskom akvatoriju, te do znatnog povećanja prihoda za uslugu najma sidrišta, obznanio je Ročak.

Bove za privezivanje brodica postavit će se u Makarskoj, te po potrebi i na drugim lokacijama uz naplatu korištenja.

Ulične čistilice

- Tijekom ljetne sezone, po potrebi, rad komunalnog društva organizirat će se u smjenskom radu, pa i noćna dežurstva djelatnika, kaže Ročak.

Kako bi se podignula kvaliteta održavanja ulica i javnih površina u sljedećem razdoblju planiraju kroz subvencije Fonda zaštite okoliša kupiti jednu veću i jednu manju uličnu čistilicu.

- Ulične čistilice bi rasteretile rad komunalnih djelatnika i znatno doprinijele kvaliteti održavanja čistoće ulica i javnih površina, govori Ročak.

Komunalno društvo upravlja i održava groblja u Sukošanu i u Gorici. Na groblju u Sukošanu predstoji izdavanje rješenja za trajno korištenje grobnog mjesta za preostalih 80 grobnica, a u Gorici za preostalih 250 grobnica. Za dvije grobnice u Sukošanu pokrenut će se postupak za proglašavanjem spomenika kulture.

- Na svaku grobnicu postavit će se brojčana oznaka grobnice. Izradit će se i digitalizirati plan groblja kako bi svaki korisnik grobnice imao mogućnost uvida i pretraživanja po grobnim mjestima, objašnjava.

I u Gorici će se izvršiti postavljanje tabela s planom groblja za svako grobno polje, izgraditi nove grobnice, centralni križ, preostali dio ograde i pokrenuti projekt parkirališta.

- Pred nama je pokretanje detaljnog plana proširenja groblja u Sukošanu. Istovremeno na zapadnoj strani starog dijela groblja izgradit će se 30 grobnica, te izvesti radovi za postavljanja energetskih kabela u zemlju za rasvjetu po stazama i komunikacijskim putevima, nabraja.

Postavit će se i vodovodne cijevi u zemlju po stazama i pristupnim putevima, te kablovi za instaliranje video nadzora.

- Započet će se i radovi na popločavanju glavnih komunikacijskih puteva unutar groblja, te nakon završetka popločavanja postaviti prigušenu rasvjetu, rekao je Ročak, dodajući kako će pokrenuti i postupak za projektiranje i ishođenje građevinske dozvole za gradnju cvjećarne pored mrtvačnice.